Евросоюз выделил Украине 600 миллионов евро в качестве финансовой помощи
По словам президента Незалежной Владимира Зеленского, поддержка стала весомым сигналом экономической стабильности страны.
Фото © Pixabay
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Евросоюз предоставил его стране 600 миллионов евро макрофинансовой помощи.
— Благодарен нашим партнёрам в ЕС и лично председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и исполнительному вице-президенту Валдису Домбровскису за предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро, — написал Зеленский в "Твиттере".
Он назвал эту поддержку весомым сигналом экономической стабильности Украины и дальнейшего курса реформ.
"Нужны дешёвые рабы". Депутат Рады заявил, что МВФ "убивает" экономику УкраиныОн подчеркнул, что граждане не должны расплачиваться вместо воров и коррупционеров.
Минфин Украины раскрыл детали получения помощи. Так, сообщает ведомство на сайте, 600 млн евро являются первым траншем в рамках новой (исключительной) программы кредитной помощи ЕС в виде долгосрочного займа под процентную ставку 0,125% со сроком погашения в июне 2035 года.
При этом за счёт размещения ЕК собственных облигаций с отрицательной доходностью -0,143% Украина после отчислений комиссий за выпуск фактически получила 623,5 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что США выделят на военную помощь Украине 250 миллионов долларов в 2021 году.
Выбор редакции
"У него какое-то обострение". Джабаров ответил на заявление украинского дипломата о возвращении Крыма "силой"
Лидеры стран Евросоюза расширили санкции против Турции
Специалисты расшифровали послание серийного убийцы Зодиака
Отказ в системе электропитания произошёл на американском сегменте МКС
"Фу, какая страшная!" Наташа Королёва испугала подписчиков внешним видом
Комментариев: 0