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Евросоюз выделил Украине 600 миллионов евро в качестве финансовой помощи

По словам президента Незалежной Владимира Зеленского, поддержка стала весомым сигналом экономической стабильности страны.

9 декабря 2020, 23:49

Фото © Pixabay

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Евросоюз предоставил его стране 600 миллионов евро макрофинансовой помощи.

Благодарен нашим партнёрам в ЕС и лично председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и исполнительному вице-президенту Валдису Домбровскису за предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро,написал Зеленский в "Твиттере".

Он назвал эту поддержку весомым сигналом экономической стабильности Украины и дальнейшего курса реформ.

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Он подчеркнул, что граждане не должны расплачиваться вместо воров и коррупционеров.

Минфин Украины раскрыл детали получения помощи. Так, сообщает ведомство на сайте, 600 млн евро являются первым траншем в рамках новой (исключительной) программы кредитной помощи ЕС в виде долгосрочного займа под процентную ставку 0,125% со сроком погашения в июне 2035 года.

При этом за счёт размещения ЕК собственных облигаций с отрицательной доходностью -0,143% Украина после отчислений комиссий за выпуск фактически получила 623,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что США выделят на военную помощь Украине 250 миллионов долларов в 2021 году.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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