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В Приангарье и Бурятии произошло сильное землетрясение — видео

В Иркутске введён режим повышенной готовности.

9 декабря 2020, 22:50

Видео © VK / "Инцидент | Иркутск"

В Приангарье и Бурятии произошло сильное землетрясение около 05:45 утра по местному времени (0:45 мск). Его эпицентр находился в дельте озера Байкал в 16 километрах к северо-западу от населённого пункта Дубинино (Кабанский район Бурятии).

Специалисты ведут обследование объектов жизнеобеспечения населения и энергетики. Информации по пострадавшим и разрушениям в МЧС не поступало.

По уточнённым данным ГУ МЧС России по Бурятии, магнитуда землетрясения составила 5,5 балла. Ранее сообщалось о 7,6 балла.

Как сообщила администрация Иркутска, управляющие компании начали обследование жилого фонда. По поручению мэра города Руслана Болотова введён режим повышенной готовности. Все объекты работают в штатном режиме.

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До этого удалось обнаружить мать и братьев девочки.

Предыдущее сильное землетрясение произошло в Иркутской области в сентябре. Лайф публиковал видео его последствий.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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