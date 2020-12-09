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"Нервный срыв". Рогозин высмеял обвинения США в "безответственном" поведении России в космосе

Он считает странной реакцию американских чиновников на действия РФ.

9 декабря 2020, 22:43
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин высмеял заявление главы нацразведки США Джона Рэтклиффа, раскритиковавшего действия России в космосе.

По мнению Рэтклиффа, Россия в последнее время демонстрировала "безответственное" поведение, что создаёт потенциально опасную ситуацию в космосе, а также угрожает американским интересам.

Что-то у американцев сегодня нервный космический срыв... — написал Рогозин в "Твиттере".

Рогозин рассказал, чем "Роскосмос" отличается от NASA

Рогозин рассказал, чем "Роскосмос" отличается от NASA

Глава корпорации показал фото с испытаний ракет.

Кроме того, глава "Роскосмоса" оценил мнение вице-президента США Майка Пенса, который считает, что Вашингтон на сегодняшний день лидирует в космической гонке, несмотря на растущую конкуренцию со стороны Москвы и Пекина.

Очень странная реакция Пенса на наши сегодняшние успешные пуски боевых ракетных комплексов, — заметил Рогозин, приведя в пример пуск баллистических ракет "Ярс" и "Синева" по полигону Кура (Камчатка), а также несколько крылатых ракет по полигону Пембой (Коми) в рамках тренировки ядерных сил.

Напомним, ранее Минобороны показало видео пусков.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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