"Нервный срыв". Рогозин высмеял обвинения США в "безответственном" поведении России в космосе

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин высмеял заявление главы нацразведки США Джона Рэтклиффа, раскритиковавшего действия России в космосе.

По мнению Рэтклиффа, Россия в последнее время демонстрировала "безответственное" поведение, что создаёт потенциально опасную ситуацию в космосе, а также угрожает американским интересам.

— Что-то у американцев сегодня нервный космический срыв... — написал Рогозин в "Твиттере".

Кроме того, глава "Роскосмоса" оценил мнение вице-президента США Майка Пенса, который считает, что Вашингтон на сегодняшний день лидирует в космической гонке, несмотря на растущую конкуренцию со стороны Москвы и Пекина.

— Очень странная реакция Пенса на наши сегодняшние успешные пуски боевых ракетных комплексов, — заметил Рогозин, приведя в пример пуск баллистических ракет "Ярс" и "Синева" по полигону Кура (Камчатка), а также несколько крылатых ракет по полигону Пембой (Коми) в рамках тренировки ядерных сил.

Напомним, ранее Минобороны показало видео пусков.