Директора школы в Карачаево-Черкесии обвинили в избиении ученика. Мужчина утверждает, что лишь "нежно потрепал его по щеке"
Педагог отстранён от работы до выяснения обстоятельств происшествия.
Видео © Mash
Директора школы № 4 в ауле Кызыл-Покун Карачаево-Черкесской Республики обвиняют в избиении школьника. Об этом сообщает Минобрнауки КЧР.
На педагога поступила жалоба от одного из родителей, что он якобы применил физическую силу к 12-летнему ученику.
Стало известно, из-за чего в Хабаровске подрались школьник и уборщицаСейчас в образовательном учреждении работают правоохранительные органы.
Mash опубликовал видео, на котором пострадавший мальчик рыдает в местной больнице после инцидента. Журналисты связались с 74-летним Умаром Саркитовым, которого обвиняют в избиении.
Заслуженный учитель с многолетним стажем заявил, что не бил ребёнка, а "нежно потрепал по щеке". По его словам, школьник плохо учится, а мать, которая работает в этом же образовательном учреждении, его выгораживает. Педагог подчеркнул, что никогда не поднимал руку на учащихся, травм у мальчика нет.
На время проведения служебной проверки директора школы отстранили от должности по распоряжению главы администрации Малокарачаевского района. Создана специальная комиссия, которая расследует произошедшее.
Ранее в Бурятии учительница ударила школьника во время урока.
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