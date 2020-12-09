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Директора школы в Карачаево-Черкесии обвинили в избиении ученика. Мужчина утверждает, что лишь "нежно потрепал его по щеке"

Педагог отстранён от работы до выяснения обстоятельств происшествия.

9 декабря 2020, 22:31

Видео © Mash

Директора школы № 4 в ауле Кызыл-Покун Карачаево-Черкесской Республики обвиняют в избиении школьника. Об этом сообщает Минобрнауки КЧР.

На педагога поступила жалоба от одного из родителей, что он якобы применил физическую силу к 12-летнему ученику.

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Сейчас в образовательном учреждении работают правоохранительные органы.

Mash опубликовал видео, на котором пострадавший мальчик рыдает в местной больнице после инцидента. Журналисты связались с 74-летним Умаром Саркитовым, которого обвиняют в избиении.

Заслуженный учитель с многолетним стажем заявил, что не бил ребёнка, а "нежно потрепал по щеке". По его словам, школьник плохо учится, а мать, которая работает в этом же образовательном учреждении, его выгораживает. Педагог подчеркнул, что никогда не поднимал руку на учащихся, травм у мальчика нет.

На время проведения служебной проверки директора школы отстранили от должности по распоряжению главы администрации Малокарачаевского района. Создана специальная комиссия, которая расследует произошедшее.

Ранее в Бурятии учительница ударила школьника во время урока.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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