17 штатов поддержали иск Техаса с требованием признать недействительными итоги выборов президента США

Республиканские власти 17 американских штатов поддержали иск генерального прокурора Техаса в Верховный суд страны о признании недействительными результатов президентских выборов в четырёх "колеблющихся штатах".

Как сообщает Reuters, иск поддержали Миссури, Алабама, Арканзас, Флорида, Индиана, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Монтана, Небраска, Северная и Южная Дакота, Южная Каролина, Теннесси, Юта, Оклахома и Западная Виргиния.

Власти этих штатов хотят избежать мошенничества на выборах, а также того, чтобы их голоса были нивелированы "неконституционным проведением выборов" в других субъектах.

Действующий президент Дональд Трамп, по предварительным данным проигравший выборы 2020 года, заявил о необходимости включить его в иск Техаса.

— Официальные лица в каждом из штатов-ответчиков изменили или же не выполнили законы штатов при проведении выборов, — заявил Трамп, отметив, что в иск его необходимо включить как частное лицо.

Ранее Лайф сообщал, что генпрокурор Техаса Кен Пэкстон подал иск в Верховный суд США с требованием признать недействительными итоги президентских выборов в Пенсильвании, Джорджии, Висконсине и Мичигане, где победу одержал Джо Байден.