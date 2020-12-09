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Категорий: 17

17 штатов поддержали иск Техаса с требованием признать недействительными итоги выборов президента США

Власти не хотят, чтобы их голоса были нивелированы мошенническими выборами в других штатах.

9 декабря 2020, 21:34
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<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Ben Gray</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Ben Gray

Республиканские власти 17 американских штатов поддержали иск генерального прокурора Техаса в Верховный суд страны о признании недействительными результатов президентских выборов в четырёх "колеблющихся штатах".

Как сообщает Reuters, иск поддержали Миссури, Алабама, Арканзас, Флорида, Индиана, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Монтана, Небраска, Северная и Южная Дакота, Южная Каролина, Теннесси, Юта, Оклахома и Западная Виргиния.

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Теперь судьбу главы государства решат выборщики на заседании 14 декабря.

Власти этих штатов хотят избежать мошенничества на выборах, а также того, чтобы их голоса были нивелированы "неконституционным проведением выборов" в других субъектах.

Действующий президент Дональд Трамп, по предварительным данным проигравший выборы 2020 года, заявил о необходимости включить его в иск Техаса.

Официальные лица в каждом из штатов-ответчиков изменили или же не выполнили законы штатов при проведении выборов, — заявил Трамп, отметив, что в иск его необходимо включить как частное лицо.

Ранее Лайф сообщал, что генпрокурор Техаса Кен Пэкстон подал иск в Верховный суд США с требованием признать недействительными итоги президентских выборов в Пенсильвании, Джорджии, Висконсине и Мичигане, где победу одержал Джо Байден.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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