Лидеры республиканцев отказались признавать Байдена избранным президентом
Теперь судьбу главы государства решат выборщики на заседании 14 декабря.
Лидеры Республиканской партии в конгрессе США отказались принимать резолюцию об избрании Джо Байдена новым президентом. Об этом сообщает CNN.
С подобным предложением на заседании объединённого комитета конгресса по проведению церемонии инаугурации выступил лидер демократического большинства в палате представителей Стени Хойер. Инаугурация нового президента по плану должна состояться 20 января.
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Однако представители партии оппонентов, среди которых лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл, председатель комитета Рой Блант и лидер республиканского меньшинства палаты представителей Кевин Маккарти, проголосовали против. Теперь судьбу президентского кресла решат выборщики на голосовании, которое пройдёт 14 декабря.
Выборы президента США 2020. Главное
Ранее Лайф сообщал, что в конгрессе США 25 из 249 республиканцев признали победу Байдена на состоявшихся президентских выборах.
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