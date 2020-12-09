Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Лидеры республиканцев отказались признавать Байдена избранным президентом

Теперь судьбу главы государства решат выборщики на заседании 14 декабря.

9 декабря 2020, 01:08

Лидеры Республиканской партии в конгрессе США отказались принимать резолюцию об избрании Джо Байдена новым президентом. Об этом сообщает CNN.

С подобным предложением на заседании объединённого комитета конгресса по проведению церемонии инаугурации выступил лидер демократического большинства в палате представителей Стени Хойер. Инаугурация нового президента по плану должна состояться 20 января.

Генпрокурор Техаса потребовал признать недействительными итоги выборов президента США в четырёх штатах

Генпрокурор Техаса потребовал признать недействительными итоги выборов президента США в четырёх штатах

Действующий президент Трамп всё ещё надеется остаться во главе государства на второй срок.

Однако представители партии оппонентов, среди которых лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл, председатель комитета Рой Блант и лидер республиканского меньшинства палаты представителей Кевин Маккарти, проголосовали против. Теперь судьбу президентского кресла решат выборщики на голосовании, которое пройдёт 14 декабря.

Ранее Лайф сообщал, что в конгрессе США 25 из 249 республиканцев признали победу Байдена на состоявшихся президентских выборах.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Выбор редакции

СМИ: Власти США считают, что "Северный поток — 2" не будет функционировать

сегодня в 09:34

Верховный суд США отклонил иск Техаса о признании недействительными итогов президентских выборов

сегодня в 01:35

Отказ в системе электропитания произошёл на американском сегменте МКС

сегодня в 11:47

Пьяный житель Екатеринбурга сломал нос женщине-врачу, приехавшей на вызов к ребёнку

сегодня в 11:36

"Фу, какая страшная!" Наташа Королёва испугала подписчиков внешним видом

сегодня в 12:01

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1