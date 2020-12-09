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Байден выдвинул темнокожего генерала в отставке на должность главы Пентагона

Ллойд Остин отслужил в вооружённых силах США более 40 лет.

9 декабря 2020, 02:12
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<p>Ллойд Остин. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/WestPoint_USMA/status/1222519766751088640/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">WestPoint_USMA</a></p>

Ллойд Остин. Фото © Twitter / WestPoint_USMA

Бывший глава Центрального командования вооружённых сил Соединённых Штатов (CENTCOM) генерал в отставке Ллойд Остин станет первым темнокожим министром обороны США. О его назначении сообщил штаб кандидата в президенты Джо Байдена.

Остин отслужил в американских вооружённых силах более 40 лет, имеет множество наград и занимал ключевые посты в Пентагоне. Он играл важную роль в борьбе с терроризмом в Сирии и выводе войск из Ирака.

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В ближайшее время демократ расскажет, какой пост кто займёт.

Генерал Остин согласен со мной в том, что наша страна сильнее всего тогда, когда наше лидерство основывается не только на примерах нашей силы, но и на силе нашего примера, — говорится в пресс-релизе.

Напомним, в списке кандидатов на должность главы Пентагона также были две женщины. Одна из них — сенатор-демократ Тэмми Дакуорт, ветеран Ирака. Она потеряла в боевых действиях обе ноги при крушении вертолёта. Другая — заместитель министра обороны по политическим вопросам Мишель Флорной.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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