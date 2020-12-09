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Чуда не случилось. "Локомотив" проиграл "Баварии" и остался без еврокубков

Железнодорожники достойно провели большую часть матча, но класс мюнхенцев сделал своё дело.

9 декабря 2020, 22:02

Фото © Пресс-служба "Бавар"

"Локомотив" — клуб, за который меньше всего было стыдно в этой лигочемпионской кампании. Правда, уже в пятом туре команда Марко Николича проиграла своему прямому конкуренту — "Зальцбургу", чем лишь только усложнила себе жизнь. А ведь до матча с австрийской командой железнодорожники имели все шансы на выход в плей-офф. В итоге всё должно было решиться в выездном матче с "Баварией". Российскому клубу нужно было только победить, а также надеяться, что "Зальцбург" не возьмёт очки в параллельном матче с мадридским "Атлетико". Испанцы не подвели, а вот красно-зелёные своим шансом не воспользовались...

Хотя "Локо" знает, как побеждать "Баварию" в Мюнхене. В далёком 1995 году команда Юрия Сёмина одержала первую в истории клуба еврокубковую победу как раз над этой немецкой командой.

Для "Баварии" с турнирной точки зрения сегодняшний матч никакого значения не имел. Немцы уже обеспечили себе первое место в группе, поэтому на поле вышли играть не все звёзды, что добавляло ещё больше веры в лучший сценарий для нас. "Локомотив" достойно давал отпор натиску мюнхенцев, но забить Мануэлю Нойеру так и не удалось. А вот защитник Никлас Зюле поразить ворота Маринато Гильерме всё же смог — 1:0.

На 80-й минуте нападающий Шупо-Мотинг просто похоронил все шансы "Локо" на еврокубки — 2:0.

На этом Лига чемпионов для российских клубов заканчивается. "Локомотив", "Зенит" и ЦСКА остались без евровесны, только "Краснодар" сыграет в Лиге Европы.

Лига чемпионов. 6-й тур

Группа А

"Бавария" — "Локомотив" — 2:0

Голы: Зюле 63' (1:0), Шупо-Мотин 80' (2:0)

Турнирное положение:

1. "Бавария" — 16 очков (6 матчей)

2. "Атлетико" — 9 (6)

3. "Зальцбург" — 4 (6)

4. "Локомотив" — 3 (6)

Авторы
Галина Глазко
Галина Глазко

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