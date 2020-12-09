"Ак Барс" остановил победное шествие "Металлурга"
"Барсы" в каждом периоде забили по голу.
Фото © Пресс-служба ХК "Ак Барс"
Казанский "Ак Барс" дома со счётом 3:0 уверенно обыграл магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Казань повела в счёте на 15-й минуте встречи благодаря действиям канадского форварда Найджела Доуса.
На исходе второй двадцатиминутки француз Стефан Да Коста удвоил преимущество "барсов".
Третью шайбу подопечные Дмитрия Квартального оформили в середине заключительного отрезка игры, отличился нападающий Станислав Галиев.
Таким образом, "Ак Барс" одерживает третью победу кряду и сокращает отставание от ЦСКА в общей турнирной таблице КХЛ до одного очка. Для "Металлурга" это первое поражение после пятиматчевой успешной серии.
Турнирная таблица КХЛ
Фото: скриншот КХЛ
Регулярный чемпионат КХЛ
"Ак Барс" — "Металлург" Мг — 3:0 (1:0; 1:0; 1:0).
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