"Ак Барс" остановил победное шествие "Металлурга"

На исходе второй двадцатиминутки француз Стефан Да Коста удвоил преимущество "барсов".

Таким образом, "Ак Барс" одерживает третью победу кряду и сокращает отставание от ЦСКА в общей турнирной таблице КХЛ до одного очка. Для "Металлурга" это первое поражение после пятиматчевой успешной серии.