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"Ак Барс" остановил победное шествие "Металлурга"

"Барсы" в каждом периоде забили по голу.

9 декабря 2020, 19:19
<p>Фото © Пресс-служба ХК "Ак Барс"</p>

Фото © Пресс-служба ХК "Ак Барс"

Казанский "Ак Барс" дома со счётом 3:0 уверенно обыграл магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Казань повела в счёте на 15-й минуте встречи благодаря действиям канадского форварда Найджела Доуса.

На исходе второй двадцатиминутки француз Стефан Да Коста удвоил преимущество "барсов".

Третью шайбу подопечные Дмитрия Квартального оформили в середине заключительного отрезка игры, отличился нападающий Станислав Галиев.

Таким образом, "Ак Барс" одерживает третью победу кряду и сокращает отставание от ЦСКА в общей турнирной таблице КХЛ до одного очка. Для "Металлурга" это первое поражение после пятиматчевой успешной серии.

Турнирная таблица КХЛ

Фото: скриншот КХЛ

Фото: скриншот КХЛ

Регулярный чемпионат КХЛ

"Ак Барс" — "Металлург" Мг — 3:0 (1:0; 1:0; 1:0).

Авторы
Сергей Расторгуев
Сергей Расторгуев

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