"Спартак" одержал волевую победу над "Нефтехимиком"

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги столичный "Спартак" на "ЦСКА-арене" принимал нижнекамский "Нефтехимик". Подопечные Олега Знарка дважды в ходе матча уступали в счёте, однако каждый раз находили силы догнать соперника и в итоге одержали волевую победу — 4:2.

Гости усилиями финского защитника Отсо Рантакари на десятой минуте встречи реализовали большинство, но удержать преимущество в одну шайбу до перерыва нижнекамцам не удалось. За 23 секунды до ухода в раздевалку форвард москвичей Йори Лехтеря восстановил равновесие — 1:1.

"Нефтехимик" вернул себе лидерство в середине второго отрезка игры благодаря точному попаданию защитника Алексея Волгина, но и в этом случае хоккеисты Вячеслава Буцаева недолго радовались, так как и на второй перерыв команды ушли при равных показателях на табло. Нападающий красно-белых Максим Цыплаков сделал счёт ничейным — 2:2.

Дальше забивали только спартаковцы, причём делали это те же самые игроки, что и в первых двух периодах. За полторы минуты до конца основного времени игры Йори Лехтеря наказал нижнекамцев за удаление, а ещё через минуту Максим Цыплаков поразил пустые ворота гостей.

4:2 — "Спартак" одерживает вторую подряд победу в регулярном чемпионате и продлевает безвыигрышную серию нижнекамцев до четырёх матчей.

Регулярный чемпионат КХЛ

"Спартак" — "Нефтехимик" — 4:2 (1:1; 1:1; 2:0)

"Динамо" Мн — "Динамо" М — 2:3 (2:2; 0:1; 0:0)

"Трактор" — "Йокерит" — 2:5 (0:1; 0:2; 2:2)