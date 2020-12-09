Перенесённый матч из-за расистского скандала завершился разгромной победой ПСЖ
Парижане вышли в плей-офф турнира с первого места.
"Пари Сен-Жермен" обыграл турецкий "Истанбул" со счётом 5:1 в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Дубль оформил Килиан Мбаппе, а хет-трик — у Неймара. Единственный гол у турецкой команды забил Мехмет Топал.
Этот матч должен был состояться накануне, но был перенесён из-за громкого расистского скандала.
Они встали на колено, но потом судья назвал тренера negro. Как УЕФА пошатнул свой принцип "Нет расизму"Матч ПСЖ и "Истанбула" в Лиге чемпионов прервали из-за расистского скандала. Причём его инициатором выступил один из арбитров, позволивший себе неосторожное высказывание. В итоге команды ушли с поля, матч доиграют на следующий день.
Благодаря этому матчу ПСЖ с 12 очками занимает первое место в группе Н. На второй строчке располагается "Лейпциг", который также заработал 12 очков. "Манчестер Юнайтед" получил путёвку в Лигу Европу, а "Истанбул Башакшехир" стал последним.
Лига чемпионов. 6-й тур
Группа Н
ПСЖ — "Истанбул" — 5:1
Голы: Неймар 21' (1:0), 38' (2:0), Мбаппе 42' (3:0), Неймар 50' (4:0), Топал 57' (4:1), Мбаппе 62' (5:1)
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