Перенесённый матч из-за расистского скандала завершился разгромной победой ПСЖ

Они встали на колено, но потом судья назвал тренера negro. Как УЕФА пошатнул свой принцип "Нет расизму" Матч ПСЖ и "Истанбула" в Лиге чемпионов прервали из-за расистского скандала. Причём его инициатором выступил один из арбитров, позволивший себе неосторожное высказывание. В итоге команды ушли с поля, матч доиграют на следующий день.