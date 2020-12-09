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"Воплощают силу и позитив". Названы два главных цвета 2021 года

По словам директора института Pantone, их сочетание позволит чувствовать себя воодушевлёнными и возвышенными.

9 декабря 2020, 22:13

Глубокий серый и яркий жёлтый цвета станут главными оттенками 2021 года по версии специалистов американского Института цвета Pantone, сообщается на сайте организации.

Практичный и твёрдый, как камень, но одновременно согревающий и оптимистичный союз воплощает силу и позитив, — сказано в сообщении.

Отмечается, что цвета были названы Pantone 17-5104 Ultimate Gray и Pantone 13-0647 Illuminating.

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Россияне, как оказалось, активно следили за ситуацией не только в своей стране, но и в США.

Директор института Леатрис Эйсман считает, что такое цветовое сочетание даёт стойкость и надежду, ведь всем нам в следующем году нужно чувствовать себя воодушевлёнными и возвышенными.

Pantone Color Institute — исследовательский центр компании Pantone, который занимается экспериментальной работой с цветом и его влиянием на моду, рекламу, дизайн, кино и другие отрасли. Цветом 2020 года по версии института стал оттенок синего 19-4052 Classic Blue.

Ранее свой вариант главного цвета следующего года выбрала финская компания по изготовлению лакокрасочной продукции. Им стал спокойный светло-голубой оттенок, получивший название Y354 Кумулус.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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