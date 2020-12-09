"Воплощают силу и позитив". Названы два главных цвета 2021 года
По словам директора института Pantone, их сочетание позволит чувствовать себя воодушевлёнными и возвышенными.
Глубокий серый и яркий жёлтый цвета станут главными оттенками 2021 года по версии специалистов американского Института цвета Pantone, сообщается на сайте организации.
— Практичный и твёрдый, как камень, но одновременно согревающий и оптимистичный союз воплощает силу и позитив, — сказано в сообщении.
Отмечается, что цвета были названы Pantone 17-5104 Ultimate Gray и Pantone 13-0647 Illuminating.
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Директор института Леатрис Эйсман считает, что такое цветовое сочетание даёт стойкость и надежду, ведь всем нам в следующем году нужно чувствовать себя воодушевлёнными и возвышенными.
Pantone Color Institute — исследовательский центр компании Pantone, который занимается экспериментальной работой с цветом и его влиянием на моду, рекламу, дизайн, кино и другие отрасли. Цветом 2020 года по версии института стал оттенок синего 19-4052 Classic Blue.
Ранее свой вариант главного цвета следующего года выбрала финская компания по изготовлению лакокрасочной продукции. Им стал спокойный светло-голубой оттенок, получивший название Y354 Кумулус.
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