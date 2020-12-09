Белоруссия закрывает наземную границу на выезд из-за коронавируса

Власти Белоруссии приняли решение закрыть наземную границу страны на выезд из-за коронавирусной инфекции. Решение вступает в силу через десять дней. Об этом говорится в постановлении Совета министров, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Ограничения затронут автодорожные пункты пропуска, пункты пропуска на железных дорогах и в речных портах, а также пункты упрощённого пропуска. Их действия не распространяются на лиц с дипломатическими и служебными паспортами, официальные делегации, водителей международных автоперевозок, экипажи воздушных и морских судов, поездные бригады, командировочных и ряд других категорий.

Кроме того, разрешается выезд белорусам в случае тяжёлой болезни или смерти близкого родственника, для получения медицинской помощи, имеющим право на проживание в иностранном государстве, работающим или учащимся за границей.

Ранее в туриндустрии спрогнозировали, когда откроются границы популярных у россиян стран.