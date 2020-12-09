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В российском регионе разработали препарат, подавляющий коронавирус

Он способен снижать вирусную нагрузку ковида в 13 раз.

9 декабря 2020, 19:26
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Медики городской клинической больницы города Пятигорска разработали препарат, подавляющий вирусную активность CoViD-19. Как сообщил Минздрав Ставропольского края, он прошёл исследования в центре Гамалеи.

Их результаты доказали, что при дозировке 1 мг/мл вирусная нагрузка снижается в 5,3–13 раз по сравнению с контрольной группой заражённых клеток без препарата. Метод, который предлагают ставропольские специалисты (антисмысловая терапия) основан на блокировке вирусной РНК.

Также отмечается, что специалистам удалось снизить токсичность лекарства в сравнении с препаратом, разработанным по такой же технологии для борьбы с атипичной пневмонией. Исследовательская группа ведёт переговоры с фармацевтическими компаниями и государственными венчурными фондами, чтобы приступить к этапу доклинических исследований.

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Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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