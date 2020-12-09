Коронавирус оказался "более липучим". Учёные рассказали, ждать ли грипп этой зимой

Среди вирусов есть конкуренция за людей, и побеждает пока гость из Китая.

В России, как и во многих странах, этой осенью пропал грипп. Случаев заболевания им фиксируется очень мало, особенно на фоне распространённости по планете коронавируса. Лайф узнал у учёных, ждать ли в этом году наступления привычного для россиян гриппа.

Руководитель отдела вирусологии имени А.А. Смородинцева Института экспериментальной медицины Лариса Руденок считает, что нет повода переживать по поводу гриппа. По её мнению, коронавирус достаточно сильный и вытесняет грипп из естественной среды обитания.

— Есть такое явление, как интерференция между вирусами. По-видимому, коронавирус действительно гораздо сильнее и вытеснил грипп. Пока гриппа нет не только у нас в стране, но и в других странах мира. Всё это связано сейчас с циркуляцией коронавируса, — отмечает Лариса Руденок.

Её коллега Виктор Зуев, вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, назвал коронавирус более липучим. Впрочем, отсутствие гриппа он связывает в том числе с погодой.

— Коронавирус оказался гораздо липучим по сравнению с гриппом. Возможно, он не такой патогенный, хотя мы видим, какие последствия вызывает этот вирус. Много патологий, очень разнообразные и тяжёлые иногда. К этому надо серьёзно относиться. По-моему, сейчас скоро наступит плато с ним. Тем более сейчас начинается вакцинация. Грипп ещё может прийти. В этом году он, видимо, задержался. Но в пределах Москвы, например, это связано с особенностями погоды, — пояснил учёный.