"Жизни людей дороже". Боярский поддержал решение властей Петербурга о закрытии театров
В новогодние праздники у артиста могло быть несколько спектаклей.
Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Народный артист РСФСР, актёр и певец Михаил Боярский положительно отнёсся к решению властей Санкт-Петербурга закрыть театры на время новогодних каникул. Так можно спасти людей от заражения коронавирусом, считает он.
— Я положительно отношусь к решению властей об ограничении работы театров. Это просто необходимо, чтобы лишний раз не рисковать здоровьем людей и уберечь их от коронавируса, — сказал Боярский в интервью газете "Петербургский дневник".
В Санкт-Петербурге назвали условие смягчения коронавирусных ограниченийАлександр Беглов поручил до конца текущей недели разработать дополнительные меры поддержки ресторанного бизнеса.
Артист добавил, что в новогодние праздники у него могло бы состояться два-три спектакля, но их отмена его не огорчает, так как "жизни людей дороже".
Как сообщал Лайф, в Санкт-Петербурге с 30 декабря по 3 января полностью приостанавливается работа общепита. А музеи и театры закрываются с 30 декабря по 10 января.
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