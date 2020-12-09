"Жизни людей дороже". Боярский поддержал решение властей Петербурга о закрытии театров

Народный артист РСФСР, актёр и певец Михаил Боярский положительно отнёсся к решению властей Санкт-Петербурга закрыть театры на время новогодних каникул. Так можно спасти людей от заражения коронавирусом, считает он.

— Я положительно отношусь к решению властей об ограничении работы театров. Это просто необходимо, чтобы лишний раз не рисковать здоровьем людей и уберечь их от коронавируса, — сказал Боярский в интервью газете "Петербургский дневник".

Артист добавил, что в новогодние праздники у него могло бы состояться два-три спектакля, но их отмена его не огорчает, так как "жизни людей дороже".

Как сообщал Лайф, в Санкт-Петербурге с 30 декабря по 3 января полностью приостанавливается работа общепита. А музеи и театры закрываются с 30 декабря по 10 января.