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"Жизни людей дороже". Боярский поддержал решение властей Петербурга о закрытии театров

В новогодние праздники у артиста могло быть несколько спектаклей.

9 декабря 2020, 16:45
<p>Фото © ТАСС / Метцель Михаил</p>

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Народный артист РСФСР, актёр и певец Михаил Боярский положительно отнёсся к решению властей Санкт-Петербурга закрыть театры на время новогодних каникул. Так можно спасти людей от заражения коронавирусом, считает он.

Я положительно отношусь к решению властей об ограничении работы театров. Это просто необходимо, чтобы лишний раз не рисковать здоровьем людей и уберечь их от коронавируса, — сказал Боярский в интервью газете "Петербургский дневник".

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Александр Беглов поручил до конца текущей недели разработать дополнительные меры поддержки ресторанного бизнеса.

Артист добавил, что в новогодние праздники у него могло бы состояться два-три спектакля, но их отмена его не огорчает, так как "жизни людей дороже".

Как сообщал Лайф, в Санкт-Петербурге с 30 декабря по 3 января полностью приостанавливается работа общепита. А музеи и театры закрываются с 30 декабря по 10 января.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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