"Да он еле стоит!" В Москве водитель "газели" въехал в легковушку, заперся и пригрозил суицидом

В Москве на улице Новая Башиловка мелкое ДТП превратилось в целую спасательную операцию. Водитель "газели" слегка повредил легковую "ауди", а потом заперся в своей машине, приставил нож к горлу и пригрозил нанести себе увечья.

На место ЧП приехали медики и полиция. После долгих уговоров мужчину всё же вытащили из машины и увезли в отделение для дальнейших разбирательств.

— Три часа, наверное, держала полиция эту машину. А он, видимо, наркоман. К горлу приставил нож и сидел, — рассказала очевидица происшествия.

Другие подметили, что при задержании водитель "еле стоял".

Двумя днями ранее в Москве случилось ДТП с куда более серьёзными последствиями: на проспекте Мира после столкновения с несколькими автомобилями перевернулась машина скорой помощи.