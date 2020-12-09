"Да он еле стоит!" В Москве водитель "газели" въехал в легковушку, заперся и пригрозил суицидом
Очевидцы происшествия предположили, что он под наркотиками.
В Москве на улице Новая Башиловка мелкое ДТП превратилось в целую спасательную операцию. Водитель "газели" слегка повредил легковую "ауди", а потом заперся в своей машине, приставил нож к горлу и пригрозил нанести себе увечья.
На место ЧП приехали медики и полиция. После долгих уговоров мужчину всё же вытащили из машины и увезли в отделение для дальнейших разбирательств.
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— Три часа, наверное, держала полиция эту машину. А он, видимо, наркоман. К горлу приставил нож и сидел, — рассказала очевидица происшествия.
Другие подметили, что при задержании водитель "еле стоял".
Двумя днями ранее в Москве случилось ДТП с куда более серьёзными последствиями: на проспекте Мира после столкновения с несколькими автомобилями перевернулась машина скорой помощи.
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