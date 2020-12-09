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В правительстве прокомментировали идею ввести льготную ипотеку и на вторичное жильё

В случае с новостройками жилищные условия улучшили уже сотни тысяч семей.

9 декабря 2020, 16:13
<p>Фото ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Фото ТАСС / Михаил Терещенко

Расширение программы льготной ипотеки под 6,5% и на вторичное жильё пока не рассматривается Правительством России. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что программа и так пользуется большим спросом.

Льготная ипотека остаётся ключевой мерой поддержки рынка первичного жилья. Интерес к программе льготной ипотеки остаётся стабильным, и мы продолжаем говорить о том, что эта мера позволила улучшить жилищные условия уже более 300 тысяч семей и поддержать всю строительную отрасль, — отметил Хуснуллин.

По его словам, программа субсидирования покупки жилой недвижимости внесла решающий вклад в динамику продаж жилья и позволила успешно завершать жилые объекты. В том числе и те, что достраиваются ещё "по старым правилам" — не перешедшие на счета эскроу.

Господдержку ипотеки для многодетных могут расширить на недостроенное жильё

Господдержку ипотеки для многодетных могут расширить на недостроенное жильё

Такой законопроект внесли в Госдуму.

Напомним, в России до 1 июля продлили программу льготной ипотеки. Согласно её условиям, граждане могут купить новое жильё стоимостью до шести миллионов рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — до 12 миллионов. При этом позже правительство снизило первоначальный взнос с 20 до 15%. Затем с предложением распространить программу льготных ипотечных кредитов на вторичное жильё выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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