В правительстве прокомментировали идею ввести льготную ипотеку и на вторичное жильё
В случае с новостройками жилищные условия улучшили уже сотни тысяч семей.
Фото ТАСС / Михаил Терещенко
Расширение программы льготной ипотеки под 6,5% и на вторичное жильё пока не рассматривается Правительством России. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что программа и так пользуется большим спросом.
— Льготная ипотека остаётся ключевой мерой поддержки рынка первичного жилья. Интерес к программе льготной ипотеки остаётся стабильным, и мы продолжаем говорить о том, что эта мера позволила улучшить жилищные условия уже более 300 тысяч семей и поддержать всю строительную отрасль, — отметил Хуснуллин.
По его словам, программа субсидирования покупки жилой недвижимости внесла решающий вклад в динамику продаж жилья и позволила успешно завершать жилые объекты. В том числе и те, что достраиваются ещё "по старым правилам" — не перешедшие на счета эскроу.
Господдержку ипотеки для многодетных могут расширить на недостроенное жильёТакой законопроект внесли в Госдуму.
Напомним, в России до 1 июля продлили программу льготной ипотеки. Согласно её условиям, граждане могут купить новое жильё стоимостью до шести миллионов рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — до 12 миллионов. При этом позже правительство снизило первоначальный взнос с 20 до 15%. Затем с предложением распространить программу льготных ипотечных кредитов на вторичное жильё выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Выбор редакции
Правительство решило упростить для россиян получение налогового вычета при ипотеке
Экономисты озвучили четыре главных совета для выгодной покупки недвижимости в 2021 году
Собянин — о Гафте: Большой актёр, великий мастер
Специалисты расшифровали послание серийного убийцы Зодиака
"Фу, какая страшная!" Наташа Королёва испугала подписчиков внешним видом
Комментариев: 0