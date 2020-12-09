СК возбудил два дела после антикоронавирусного рейда по барам Петербурга
Среди нарушителей — три заведения на улице Рубинштейна.
Фото: © Pixabay
После ночного рейда сотрудников СК и Роспотребнадзора по барам в центре Санкт-Петербурга возбуждены два уголовных дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По версии следствия, в начале декабря в трёх барах на улице Рубинштейна посетителям оказывали услуги, "создающие реальную угрозу их жизни и здоровью". Тогда Роспотребнадзор возбудил административные дела и приостановил деятельность компании, которая организовала работу заведений. Но бары продолжили принимать клиентов, не соблюдая санитарных требований, что и выяснили во время рейда. Сейчас следователи ищут ответственных лиц.
В Кремле отреагировали на ситуацию с "барным сопротивлением" в ПетербургеДмитрий Песков напомнил, что город находится "у красной черты" по коронавирусу, и призвал думать прежде всего о безопасности людей.
— Указанные лица в период с 5 до 9 декабря продолжили оказывать услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, с целью получения прибыли, не приняв мер к соблюдению санитарно-эпидемиологических норм при оказании услуг по общественному питанию в указанных барах, — говорится в сообщении СК.
Впереди — штрафы и закрытие. В федерации рестораторов не поддержали "Карту сопротивления" коллег из ПетербургаСобеседник Лайфа уверен, что владельцы заведений не добьются отмены постановления, а наживут себе дополнительные проблемы.
Напомним, из-за сложной ситуации с коронавирусом власти Петербурга ввели новые, более жёсткие ограничения на новогодние каникулы. Так, с 30 декабря по 3 января полностью приостанавливается работа общепита. Исключение сделают только для доставки и работы навынос. Против таких мер выступили рестораторы: около 80 кафе и баров даже составили "Карту сопротивления" — заведений, которые продолжат работать, несмотря на запрет властей. Сегодня ночью петербургские следователи провели рейд, чтобы проверить заведения общепита на соблюдение мер по защите от коронавируса.
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