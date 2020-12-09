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В Кремле прокомментировали отказ Турции от покупки вакцины "Спутник V"

Там выразили уверенность, что препарат "обязательно сыграет очень важную роль в борьбе с пандемией".

9 декабря 2020, 15:30
<p>Фото © Zuma / ТАСС</p>

Фото © Zuma / ТАСС

Результаты тестов российской вакцины от коронавируса "Спутник V" показали её надёжность и эффективность. Об этом напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение властей Турции отказаться от закупок препарата. В Анкаре объяснили это тем, что вакцина якобы "не соответствует надлежащей лабораторной практике".

Можно сказать однозначно: результаты тестирования и испытаний говорят о том, что это очень эффективная и надёжная вакцина, которая может и обязательно сыграет очень важную роль в борьбе с пандемией, — сказал Песков журналистам.

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Минздрав рассказал, когда начнётся поставка вакцины от ковида во все регионы России

Около половины субъектов РФ уже получили первые партии препарата.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин не исключил, что российские вакцины от коронавируса ожидает "взрывной спрос". Он также напомнил, что в первую очередь препаратами обеспечат россиян.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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