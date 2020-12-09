В Кремле прокомментировали отказ Турции от покупки вакцины "Спутник V"
Там выразили уверенность, что препарат "обязательно сыграет очень важную роль в борьбе с пандемией".
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Результаты тестов российской вакцины от коронавируса "Спутник V" показали её надёжность и эффективность. Об этом напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение властей Турции отказаться от закупок препарата. В Анкаре объяснили это тем, что вакцина якобы "не соответствует надлежащей лабораторной практике".
— Можно сказать однозначно: результаты тестирования и испытаний говорят о том, что это очень эффективная и надёжная вакцина, которая может и обязательно сыграет очень важную роль в борьбе с пандемией, — сказал Песков журналистам.
Минздрав рассказал, когда начнётся поставка вакцины от ковида во все регионы РоссииОколо половины субъектов РФ уже получили первые партии препарата.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин не исключил, что российские вакцины от коронавируса ожидает "взрывной спрос". Он также напомнил, что в первую очередь препаратами обеспечат россиян.
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