В Кремле прокомментировали отказ Турции от покупки вакцины "Спутник V"

Результаты тестов российской вакцины от коронавируса "Спутник V" показали её надёжность и эффективность. Об этом напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение властей Турции отказаться от закупок препарата. В Анкаре объяснили это тем, что вакцина якобы "не соответствует надлежащей лабораторной практике".

— Можно сказать однозначно: результаты тестирования и испытаний говорят о том, что это очень эффективная и надёжная вакцина, которая может и обязательно сыграет очень важную роль в борьбе с пандемией, — сказал Песков журналистам.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин не исключил, что российские вакцины от коронавируса ожидает "взрывной спрос". Он также напомнил, что в первую очередь препаратами обеспечат россиян.