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В Подмосковье срубили главную новогоднюю ёлку России — видео

Дерево выбрали из полусотни претенденток.

9 декабря 2020, 15:18

В Наро-Фоминском лесничестве срублена главная кремлёвская ель. Она будет отправлена в Москву 11 декабря в сопровождении полиции.

Главное дерево страны, которое будет ввезено через Спасские ворота и установлено на Соборной площади, имеет весьма внушительные габариты. Его высота составляет около 25 метров, диаметр ствола — 60 сантиметров, а размах нижних ветвей — порядка 10 метров. Такие размеры ель приобрела за относительно недолгую по древесным меркам жизнь — ей 96 лет.

В самом северном посёлке России установили суперстойкую ёлку. Она не упала при ветре в 40 м/с — видео

В самом северном посёлке России установили суперстойкую ёлку. Она не упала при ветре в 40 м/с — видео

Глава района отметил, что обычно праздничные деревья уносит метелью.

К выбору дерева, как всегда, подошли со всей ответственностью. Специальная комиссия, в которую вошли специалисты Управления делами президента и представители лесного хозяйства области, провели смотрины 50 деревьям в 19 разных лесничествах, чтобы выбрать самую лучшую.

Ранее Лайф рассказывал, во сколько россиянам обойдётся живая новогодняя ель и предметы праздничного декора для неё.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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