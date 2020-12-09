В Подмосковье срубили главную новогоднюю ёлку России — видео
Дерево выбрали из полусотни претенденток.
В Наро-Фоминском лесничестве срублена главная кремлёвская ель. Она будет отправлена в Москву 11 декабря в сопровождении полиции.
Главное дерево страны, которое будет ввезено через Спасские ворота и установлено на Соборной площади, имеет весьма внушительные габариты. Его высота составляет около 25 метров, диаметр ствола — 60 сантиметров, а размах нижних ветвей — порядка 10 метров. Такие размеры ель приобрела за относительно недолгую по древесным меркам жизнь — ей 96 лет.
В самом северном посёлке России установили суперстойкую ёлку. Она не упала при ветре в 40 м/с — видеоГлава района отметил, что обычно праздничные деревья уносит метелью.
К выбору дерева, как всегда, подошли со всей ответственностью. Специальная комиссия, в которую вошли специалисты Управления делами президента и представители лесного хозяйства области, провели смотрины 50 деревьям в 19 разных лесничествах, чтобы выбрать самую лучшую.
Ранее Лайф рассказывал, во сколько россиянам обойдётся живая новогодняя ель и предметы праздничного декора для неё.
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