Стратегические ядерные силы России провели масштабную тренировку — видео

В России масштабную тренировку провели стратегические ядерные силы. Задействованы в ней были ракетные войска стратегического назначения, ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, боевые расчёты космодрома Плесецк и подводный крейсер Северного флота.

— Учебно-боевые пуски межконтинентальной баллистической ракеты, баллистической ракеты подводной лодки, высокоточных крылатых ракет воздушного базирования большой дальности выполнены с государственного испытательного космодрома Плесецк, из акватории Баренцева моря, а также самолётами Ту-160 и Ту-95МС с аэродромов Энгельс и Украинка, — рассказали в Минобороны.

Учебные удары были нанесены по полигонам Кура на Камчатке и Пембой в Коми. По данным военного ведомства, была испытана межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс", а в морской части тренировки задействовали подлодку "Карелия" проекта 667БДРМ, вооружённую баллистическими ракетами "Синева".

А ранее российские военные провели очередной испытательный пуск новой ракеты системы ПРО. Точность попадания в цель соответствовала заданным параметрам.