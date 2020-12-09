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Стратегические ядерные силы России провели масштабную тренировку — видео

Пуски ракет были совершены с земли, воздуха и из-под воды.

9 декабря 2020, 14:55

В России масштабную тренировку провели стратегические ядерные силы. Задействованы в ней были ракетные войска стратегического назначения, ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, боевые расчёты космодрома Плесецк и подводный крейсер Северного флота.

Учебно-боевые пуски межконтинентальной баллистической ракеты, баллистической ракеты подводной лодки, высокоточных крылатых ракет воздушного базирования большой дальности выполнены с государственного испытательного космодрома Плесецк, из акватории Баренцева моря, а также самолётами Ту-160 и Ту-95МС с аэродромов Энгельс и Украинка, — рассказали в Минобороны.

Учебные удары были нанесены по полигонам Кура на Камчатке и Пембой в Коми. По данным военного ведомства, была испытана межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс", а в морской части тренировки задействовали подлодку "Карелия" проекта 667БДРМ, вооружённую баллистическими ракетами "Синева".

Опубликовано эффектное видео пуска ракет комплексами "Искандер-М"

Опубликовано эффектное видео пуска ракет комплексами "Искандер-М"

В ходе учений все условные цели на расстоянии 90 км были поражены с высокой точностью.

А ранее российские военные провели очередной испытательный пуск новой ракеты системы ПРО. Точность попадания в цель соответствовала заданным параметрам.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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