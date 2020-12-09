Мишустин не исключил "взрывного спроса" на российские вакцины от ковида
Однако в первую очередь препаратом обеспечат россиян, подчеркнул премьер.
Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прогнозирует "взрывной спрос" на российские вакцины от коронавируса.
— Конечно, возможен большой, буквально взрывной, спрос на такую востребованную сейчас продукцию, как вакцина от коронавируса, — сказал премьер на форуме "Сделано в России – 2020".
В России успешно испытали антиковидную вакцину-йогуртУ животных — участников эксперимента появились антитела.
Он подчеркнул, что в первую очередь препаратами обеспечат россиян. Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее сообщил, что поставка вакцины от коронавируса "Спутник V" во все регионы начнётся после 10 декабря.
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