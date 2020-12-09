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Мишустин не исключил "взрывного спроса" на российские вакцины от ковида

Однако в первую очередь препаратом обеспечат россиян, подчеркнул премьер.

9 декабря 2020, 08:33
<p>Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV</p>

Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прогнозирует "взрывной спрос" на российские вакцины от коронавируса.

Конечно, возможен большой, буквально взрывной, спрос на такую востребованную сейчас продукцию, как вакцина от коронавируса, — сказал премьер на форуме "Сделано в России – 2020".

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У животных — участников эксперимента появились антитела.

Он подчеркнул, что в первую очередь препаратами обеспечат россиян. Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее сообщил, что поставка вакцины от коронавируса "Спутник V" во все регионы начнётся после 10 декабря.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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