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В Санкт-Петербурге назвали условие смягчения коронавирусных ограничений

Александр Беглов поручил до конца текущей недели разработать дополнительные меры поддержки ресторанного бизнеса.

9 декабря 2020, 15:34
<p>Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

В Санкт-Петербурге могут смягчить ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавируса, но только в случае улучшения эпидемиологической ситуации и снижения количества болеющих. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов на встрече с ресторатором Арамом Мнацакановым по вопросам взаимодействия между властью и бизнес-сообществом в условиях эпидемии.

Александр Беглов заявил, что если эпидситуация улучшится, количество заболевших начнёт снижаться, то власти готовы смягчить ограничительные меры. При этом он не исключил, что в случае ухудшения меры могут быть усилены, — сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга.

В то же время глава города поручил до конца недели разработать дополнительные меры поддержки малого бизнеса, который сильно пострадал от последствий пандемии.

Александр Беглов дал поручение экономическому и финансовому блоку Правительства Санкт-Петербурга до конца недели разработать дополнительные меры поддержки ресторанного бизнеса, а также малого бизнеса в целом, — говорится в сообщении властей города.

Губернатор Беглов: Петербург совсем немного отделяет от полного локдауна

Губернатор Беглов: Петербург совсем немного отделяет от полного локдауна

Глава города призвал не допустить, чтобы новогодние праздники превратились в марафон передачи коронавируса.

Как сообщал Лайф, в Санкт-Петербурге с 30 декабря по 3 января полностью приостанавливается работа общепита. А музеи и театры закрываются с 30 декабря по 10 января.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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