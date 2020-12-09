В Санкт-Петербурге назвали условие смягчения коронавирусных ограничений
Александр Беглов поручил до конца текущей недели разработать дополнительные меры поддержки ресторанного бизнеса.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
В Санкт-Петербурге могут смягчить ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавируса, но только в случае улучшения эпидемиологической ситуации и снижения количества болеющих. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов на встрече с ресторатором Арамом Мнацакановым по вопросам взаимодействия между властью и бизнес-сообществом в условиях эпидемии.
— Александр Беглов заявил, что если эпидситуация улучшится, количество заболевших начнёт снижаться, то власти готовы смягчить ограничительные меры. При этом он не исключил, что в случае ухудшения меры могут быть усилены, — сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга.
В то же время глава города поручил до конца недели разработать дополнительные меры поддержки малого бизнеса, который сильно пострадал от последствий пандемии.
— Александр Беглов дал поручение экономическому и финансовому блоку Правительства Санкт-Петербурга до конца недели разработать дополнительные меры поддержки ресторанного бизнеса, а также малого бизнеса в целом, — говорится в сообщении властей города.
Губернатор Беглов: Петербург совсем немного отделяет от полного локдаунаГлава города призвал не допустить, чтобы новогодние праздники превратились в марафон передачи коронавируса.
Как сообщал Лайф, в Санкт-Петербурге с 30 декабря по 3 января полностью приостанавливается работа общепита. А музеи и театры закрываются с 30 декабря по 10 января.
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