Смертность от коронавируса в России оказалась значительно ниже мировой

Смертность в России от новой коронавирусной инфекции составляет 1,7%. Это значительно ниже среднемировой, которая достигает 2,3%. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— [В мире] достаточно высокая определённая летальность — 2,3%, сразу хочу оговориться, что это зарегистрированные случаи инфицирования, — отметила Попова. — В России на сегодняшний день [заразившихся] чуть более 2,53 млн, 1,98 млн выздоровевших, и летальность составляет на сегодняшний день 1,7% от всех зарегистрированных инфицированных новым вирусом.

За последние семь дней выявляют в среднем 17,9 случая заражения коронавирусом в сутки на каждые 100 тысяч россиян, в. В то время как в Италии этот показатель равен 34,9, а в США — 62,1. Также Россия находится в первой тройке стран по количеству тестов на коронавирус на миллион жителей.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали россиянам о двух сценариях развития пандемии после новогодних праздников.