Количество излечившихся от ковида россиян превысило два миллиона человек

За сутки в России выявили ещё 26 190 человек с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб, который следит за эпидемиологической ситуацией в стране. При этом излечилось 26 266. Теперь общее количество выявленных случаев составляет 2 541 199, а вылечившихся — 2 007 792.