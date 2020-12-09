Количество излечившихся от ковида россиян превысило два миллиона человек
За сутки выздоровело больше граждан, чем заразилось.
Фото © ТАСС / Рогулин Дмитрий
За сутки в России выявили ещё 26 190 человек с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб, который следит за эпидемиологической ситуацией в стране. При этом излечилось 26 266. Теперь общее количество выявленных случаев составляет 2 541 199, а вылечившихся — 2 007 792.
Лидерами по количеству новых случаев заболевания остаются Москва (5145), Санкт-Петербург (3761) и Московская область (1372).
— Также за сутки зафиксировано 559 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 44 718 человек, — говорится в сообщении штаба.
Врач назвал простой способ снизить риск заражения коронавирусомЭтот метод позволит избавиться не только от ковида, но и от других инфекций.
Ранее Лайф рассказывал, что россиянин впервые заразился одновременно двумя штаммами коронавируса.
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