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Количество излечившихся от ковида россиян превысило два миллиона человек

За сутки выздоровело больше граждан, чем заразилось.

9 декабря 2020, 08:50

Фото © ТАСС / Рогулин Дмитрий

За сутки в России выявили ещё 26 190 человек с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб, который следит за эпидемиологической ситуацией в стране. При этом излечилось 26 266. Теперь общее количество выявленных случаев составляет 2 541 199, а вылечившихся — 2 007 792.

Лидерами по количеству новых случаев заболевания остаются Москва (5145), Санкт-Петербург (3761) и Московская область (1372).

Также за сутки зафиксировано 559 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 44 718 человек, — говорится в сообщении штаба.

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Ранее Лайф рассказывал, что россиянин впервые заразился одновременно двумя штаммами коронавируса.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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