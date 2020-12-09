Россиянин впервые заразился одновременно двумя штаммами коронавируса

В России зафиксирован случай, когда пациент одновременно заразился сразу двумя штаммами коронавируса, об этом пишут "Известия" со ссылкой на учёных ЦНИИ Роспотребнадзора.

Отмечается, что с подобным специалисты столкнулись впервые. Первый штамм SARS-CoV-2 — GH, он практически не встречается в РФ, но распространён в США, Канаде и Исландии. Второй — GR, он активно циркулирует в мире, в том числе среди российских больных.

При первом тестировании GH занимал 70% в мазке, а GR — 30%. Через восемь дней второй занял уже 97%. Учёные связывают это с более высокой вирулентностью штамма, он вызывал более сильное заболевание. При этом специалисты назвали два варианта появления такой инфекции. В первом случае человек получил оба штамма вне больницы, во втором — один из них оказался внутрибольничным, но из-за ослабленной иммунной системы развивался взрывными темпами.

90-летнего пациента перевели в отделение реанимации, однако он скончался.

В Роспотребнадзоре пояснили, что в теории появление двух штаммов одновременно возможно, поскольку другие вирусы уже показывали такое проявление, но именно с коронавирусом это первый зафиксированный на практике случай.

Специалисты не исключают, что две линии SARS-CoV-2 могут мутировать в новую комбинацию и это может усилить патоген.

Ранее учёные заявили, что коронавирус истребил грипп в России.