По данным НИИ гриппа, в 60 городах страны привычный грипп выявили всего у одного пациента.

В России коронавирусная пандемия почти полностью истребила вирус гриппа. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на профессора СПбГУ Алексея Яковлева. По его словам, вирусы часто конкурируют друг с другом за поле деятельности. И если сбудутся прогнозы о снижении заболеваемости в январе, то можно будет точно утверждать, что CoViD-19 в этой битве победил.

— НИИ гриппа провёл исследования, и по тысячам исследований в 60 городах России грипп выявлен всего у одного пациента! <…> Если до 13–15 января грипп не появится, то будем считать, что CoViD-19 его вытеснил, — пояснил профессор.

Учёные рассчитали, что если подъём заболеваемости начался с сентября, то тенденция к снижению должна наметиться спустя 13 недель — как раз к январю.

— Но не забывайте, географически Россия — громадная страна, везде эпидемия протекает по-разному, — добавил Яковлев.