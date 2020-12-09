Фадеев оказался на карантине из-за подозрения на коронавирус

Музыкального продюсера Максима Фадеева отправили на карантин с подозрением на коронавирус. Он написал об этом в "Инстаграме", сообщает портал "Дни.ру".

Под одним из постов Фадеев поинтересовался у подписчиков, как они будут отмечать Новый год. После этого рассказал, что, возможно, заразился ковидом и ему праздновать придётся одному.

Музыкант признался, что не ожидал такого жизненного поворота, а подписчикам не осталось ничего, кроме как посочувствовать.

Недавно на карантин отправилась коллега Фадеева по музыкальному цеху — певица Земфира.

Максим Фадеев родился 6 мая 1968 года в городе Кургане. С малых лет он интересовался музыкой. Однако в начале своей карьеры, несмотря на незаурядные музыкальные способности и интересное чувство стиля, никто из музыкальных мэтров не замечал юного таланта. Но молодой человек не сдался, и теперь мы знаем Фадеева как продюсера многих музыкальных коллективов. Например, это группа Serebro. Ещё больше о знаменитом продюсере вы можете узнать на сайте uznayvse.ru.