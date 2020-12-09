Обойдутся без пара. Минюст предложил запретить вейпы в колониях и СИЗО
Обычные сигареты и устройства для их использования оставят.
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Никакой никотинсодержащей продукции, кроме обычных сигарет, не должно быть на территории исправительных учреждений и следственных изоляторов. С таким предложением выступило Министерство юстиции России. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
— Предлагается внести соответствующие изменения в Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов, Правила внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы и Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, дополнив их запретом на приобретение и использование на режимных территориях никотинсодержащей продукции, за исключением сигарет и устройств для их потребления, — говорится в документе.
Отмечается, что изменения в правила внутреннего распорядка учреждений ФСИН предлагаются в связи с так называемым антитабачным законом, который вводит ограничения на потребление никотинсодержащей продукции, например вейпы и электронные сигареты.
В России предложили создать курилки для вейпов и кальянов в жилых домахВ таких помещениях, в частности, должны быть пепельницы, огнетушитель, вытяжка.
Как сообщал Лайф, президент РФ ранее подписал федеральный закон, распространяющий антитабачное законодательство на вейпы, кальяны и снюсы. Таким образом, их приравняли к обычным сигаретам.
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