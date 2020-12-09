Обойдутся без пара. Минюст предложил запретить вейпы в колониях и СИЗО

Никакой никотинсодержащей продукции, кроме обычных сигарет, не должно быть на территории исправительных учреждений и следственных изоляторов. С таким предложением выступило Министерство юстиции России. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

— Предлагается внести соответствующие изменения в Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов, Правила внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы и Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, дополнив их запретом на приобретение и использование на режимных территориях никотинсодержащей продукции, за исключением сигарет и устройств для их потребления, — говорится в документе.

Отмечается, что изменения в правила внутреннего распорядка учреждений ФСИН предлагаются в связи с так называемым антитабачным законом, который вводит ограничения на потребление никотинсодержащей продукции, например вейпы и электронные сигареты.

Как сообщал Лайф, президент РФ ранее подписал федеральный закон, распространяющий антитабачное законодательство на вейпы, кальяны и снюсы. Таким образом, их приравняли к обычным сигаретам.