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Обойдутся без пара. Минюст предложил запретить вейпы в колониях и СИЗО

Обычные сигареты и устройства для их использования оставят.

9 декабря 2020, 17:34
<p>Фото © Рixabay </p>

Фото © Рixabay

Никакой никотинсодержащей продукции, кроме обычных сигарет, не должно быть на территории исправительных учреждений и следственных изоляторов. С таким предложением выступило Министерство юстиции России. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Предлагается внести соответствующие изменения в Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов, Правила внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы и Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, дополнив их запретом на приобретение и использование на режимных территориях никотинсодержащей продукции, за исключением сигарет и устройств для их потребления, — говорится в документе.

Отмечается, что изменения в правила внутреннего распорядка учреждений ФСИН предлагаются в связи с так называемым антитабачным законом, который вводит ограничения на потребление никотинсодержащей продукции, например вейпы и электронные сигареты.

В России предложили создать курилки для вейпов и кальянов в жилых домах

В России предложили создать курилки для вейпов и кальянов в жилых домах

В таких помещениях, в частности, должны быть пепельницы, огнетушитель, вытяжка.

Как сообщал Лайф, президент РФ ранее подписал федеральный закон, распространяющий антитабачное законодательство на вейпы, кальяны и снюсы. Таким образом, их приравняли к обычным сигаретам.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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