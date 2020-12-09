Доктор Комаровский рассказал, как вернуть иммунитет после антибиотиков

Врач и телеведущий Евгений Комаров поделился советами, как восстановить иммунитет после принятия антибиотиков. Об этом он рассказал в одном из выпусков на своём YouTube-канале.

Доктор отметил, что иммунитет — это не нечто отдельное, это совокупность систем всего организма, которая борется с чужеродными телами, вирусами и бактериями. И поэтому ни один препарат не способен "поднять" иммунитет. Врач назвал "бизнесом на людской безграмотности" все существующие лекарства, якобы стимулирующие естественную защиту организма.

— Как повышается иммунитет: физические нагрузки, контрастные температуры, хорошее настроение, свежий воздух. Идите по этому пути, — советует Комаровский.

Для плавного и уверенного восстановления иммунитета врач в первую очередь посоветовал заняться активной физической деятельностью и отказаться от сладких газированных напитков. А ещё он не советует налегать на такие продукты, как лук и чеснок — в больших количествах вреда от них может быть больше, чем пользы, и в деле восстановления иммунитета они никак не смогут помочь.

Ранее доктор Комаровский также ответил на вопрос, может ли диклофенак помочь при борьбе с коронавирусом.