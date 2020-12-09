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Доктор Комаровский рассказал, как вернуть иммунитет после антибиотиков

Одним из важных пунктов является отказ от сладких газированных напитков.

9 декабря 2020, 19:14

Фото © Instagram / uakomar

Врач и телеведущий Евгений Комаров поделился советами, как восстановить иммунитет после принятия антибиотиков. Об этом он рассказал в одном из выпусков на своём YouTube-канале.

Доктор отметил, что иммунитет — это не нечто отдельное, это совокупность систем всего организма, которая борется с чужеродными телами, вирусами и бактериями. И поэтому ни один препарат не способен "поднять" иммунитет. Врач назвал "бизнесом на людской безграмотности" все существующие лекарства, якобы стимулирующие естественную защиту организма.

Как повышается иммунитет: физические нагрузки, контрастные температуры, хорошее настроение, свежий воздух. Идите по этому пути, — советует Комаровский.

Комаровский рассказал о самых глупых народных средствах против коронавируса

Комаровский рассказал о самых глупых народных средствах против коронавируса

Врач сетует на недостаток медицинской грамотности у народа.

Для плавного и уверенного восстановления иммунитета врач в первую очередь посоветовал заняться активной физической деятельностью и отказаться от сладких газированных напитков. А ещё он не советует налегать на такие продукты, как лук и чеснок — в больших количествах вреда от них может быть больше, чем пользы, и в деле восстановления иммунитета они никак не смогут помочь.

Ранее доктор Комаровский также ответил на вопрос, может ли диклофенак помочь при борьбе с коронавирусом.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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