Обнаружены доказательства появления ковида в Италии ещё в ноябре прошлого года
Это уже не первый случай, когда учёные находят ранние следы коронавируса.
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Официальной датой проникновения коронавируса в Италию считается 21 февраля 2020 года. Однако теперь он был найден на мазке из носоглотки, взятом в начале декабря 2019 года в Милане у ребёнка четырёх лет. Об этом сообщается по результатам исследования Государственного университета Милана.
Первые симптомы в виде насморка и кашля проявились у мальчика ещё 21 ноября 2019 года. Через несколько дней самочувствие ребёнка окончательно ухудшилось и он был госпитализирован. Пока мальчик находился в больнице, у него, в дополнение ко всему остальному, появились ещё и кожные высыпания. Поэтому врачи решили, что имеют дело с корью. Никто не мог и предположить, что перед ними коронавирус, о вспышке которого мир узнает только через месяц — 31 декабря 2019 года.
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Учёные пришли к выводу, что коронавирус в Италии был задолго до начала вспышки в 2020 году. Они сообщили об обнаружении антител к коронавирусу в пробах, взятых ещё в сентябре прошлого года у участников исследования, связанного с изучением онкологических заболеваний. Кроме того, коронавирус был в сточных водах Милана в середине декабря 2019 года, как показал последующий анализ проб, взятых в тот период.
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