Минздрав Турции опроверг отказ от российской вакцины от коронавируса
Страна начинает токсикологические испытания препарата.
Фото © ТАСС / imago images / Xinhua
Министерство здравоохранения Турции опровергло заявление главы ведомства Фахреттина Коджи об отказе от российской вакцины от коронавируса. В Минздраве отметили, что "иногда происходят недоразумения", сообщает РИА "Новости".
Коджа же позже не подтвердил отказ от закупок и сообщил, что Турция начинает токсикологические испытания вакцины.
— Мы начинаем эту работу в нашей стране. Если всё будет успешно, то могу сказать, что проблем не будет, — заявил министр на пресс-конференции.
Инфекционист объяснил, почему скончались участники испытаний вакцины PfizerПо словам эксперта, от внезапной гибели не застрахован ни один человек, эффективность вакцины может не иметь к этому никакого отношения.
Напомним, ранее телеканал Haberturk со ссылкой на Коджу сообщил, что Турция не станет закупать вакцину, так как она якобы не соответствует надлежащей лабораторной практике. В Кремле прокомментировали это заявление.
Тем временем в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что вакцина против коронавируса "Спутник V" подверглась информационной атаке в России и за рубежом. В РФПИ отметили, что это произошло "по конкурентным или политическим причинам". Фонд подчёркивает, что порой СМИ публикуют недостоверные данные о характеристиках препарата, его производстве и переговорах с потенциальными партнёрами. Ситуация с турецкими СМИ является этому примером.
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