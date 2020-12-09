Минздрав Турции опроверг отказ от российской вакцины от коронавируса

Министерство здравоохранения Турции опровергло заявление главы ведомства Фахреттина Коджи об отказе от российской вакцины от коронавируса. В Минздраве отметили, что "иногда происходят недоразумения", сообщает РИА "Новости".

Коджа же позже не подтвердил отказ от закупок и сообщил, что Турция начинает токсикологические испытания вакцины.

— Мы начинаем эту работу в нашей стране. Если всё будет успешно, то могу сказать, что проблем не будет, — заявил министр на пресс-конференции.

Напомним, ранее телеканал Haberturk со ссылкой на Коджу сообщил, что Турция не станет закупать вакцину, так как она якобы не соответствует надлежащей лабораторной практике. В Кремле прокомментировали это заявление.

Тем временем в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что вакцина против коронавируса "Спутник V" подверглась информационной атаке в России и за рубежом. В РФПИ отметили, что это произошло "по конкурентным или политическим причинам". Фонд подчёркивает, что порой СМИ публикуют недостоверные данные о характеристиках препарата, его производстве и переговорах с потенциальными партнёрами. Ситуация с турецкими СМИ является этому примером.