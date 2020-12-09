Пандемия, Ефремов и Бузова. "Одноклассники" подвели итоги года

Социальная сеть "Одноклассники" подвела итоги уходящего года. В них говорится о самых обсуждаемых темах, событиях и персонах.

На первом месте в топе произошедшего за 2020-й — пандемия коронавируса. На одну строчку уступает ей голосование по поправкам к Конституции РФ. Замыкают тройку лидеров выборы президента Белоруссии и последовавшие за этим протесты.

Также в десятку самых обсуждаемых событий вошли арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, конфликт в Нагорном Карабахе, авария с участием актёра Михаила Ефремова. Замыкают список онлайн-акция "Бессмертный полк" и отмена шествия, выборы в США, "отравление" Алексея Навального и убийство афроамериканца Джорджа Флойда с последующими протестами Black Lives Matter.

Фото © "Одноклассники"

Первое место среди самых обсуждаемых музыкантов заняла Ольга Бузова. В первой тройке — рэпер Баста и певец Дима Билан. В десятке также дуэт Artik & Asti, Полина Гагарина, Леонид Агутин, Тимати, лидер "Группировки Ленинград" и политик Сергей Шнуров, NILETTO и певица ZIVERT.

Фото © "Одноклассники"

В топ-5 самых прослушиваемых зарубежных песен 2020 года вошли Blinding Lights канадского певца The Weeknd, Rockstar американского рэпера Post Malone, Everything I Wanted исполнительницы Билли Айлиш, 7 rings Арианы Гранде, Don't Start Now британской певицы Дуа Липы.

В списке самых обсуждаемых в "Одноклассниках" актёров на первом месте оказался Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП на Смоленской площади. На втором месте — Павел Деревянко. В тройке лидеров — Константин Хабенский. В первую десятку попали Александр Петров, Дмитрий Нагиев, Виктория Исакова, Ирина Пегова, Марина Александрова, Ольга Кузьмина и Кристина Асмус.

Соцсеть составила также топ-лист наиболее обсуждаемых спортсменов 2020 года. Первую строчку занял футболист Лионель Месси, на второй — его российский коллега Артём Дзюба. Третье место у бойца Хабиба Нурмагомедова, следующее — у его соперника Конора Макгрегора. В списке также звезда футбола Криштиану Роналду, хоккеист Александр Овечкин, футболисты Александр Кокорин и Неймар, биатлонист Александр Логинов и фигуристка Алина Загитова.

Ранее председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в третий раз вошла в топ-100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes.