Пандемия, Ефремов и Бузова. "Одноклассники" подвели итоги года

В топ-5 самых прослушиваемых зарубежных песен 2020 года вошли Blinding Lights канадского певца The Weeknd, Rockstar американского рэпера Post Malone, Everything I Wanted исполнительницы Билли Айлиш, 7 rings Арианы Гранде, Don't Start Now британской певицы Дуа Липы.