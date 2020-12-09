В Москве в СИЗО отправлена владелица частного медцентра, где умерли пять пациентов
Она систематически не являлась к следователям и в итоге была арестована.
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Владелица столичной "Первой университетской клиники", в которой умерли пять пациентов, попала в СИЗО. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, суд постановил отправить Анну Сидорову под арест.
Ранее, в 2016 году, против неё было возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 159 УК РФ за мошенничество в особо крупных размерах. Женщину подозревают в злоупотреблении доверием и похищении огромной суммы из российского посольства в Израиле.
Сидорова находилась под подпиской о невыезде, однако систематически не являлась к следователям. Поэтому и было решено взять её под арест.
Судьба самой "Первой университетской клиники" пока не определена. Медцентр продолжает работать под новой вывеской.
Частный медцентр, где умерли пять пациентов, продолжил работу в Москве под новым именемВ медучреждении комментарии давать не готовы. Оно переведено на "осадное положение".
Росздравнадзор ожидает материалы уголовного дела, чтобы иметь достаточные основания для закрытия медицинского учреждения.
Ранее Лайф подробно рассказывал о проблемах Сидоровой с законом и о том, как работала смертельно опасная клиника.
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