Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

В Москве в СИЗО отправлена владелица частного медцентра, где умерли пять пациентов

Она систематически не являлась к следователям и в итоге была арестована.

9 декабря 2020, 18:25
3900
<p>Фото © <a href="https://worldmedical-travel.com/pervaya-universitetskaya-klinika/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">worldmedical-travel.com</a></p>

Фото © worldmedical-travel.com

Владелица столичной "Первой университетской клиники", в которой умерли пять пациентов, попала в СИЗО. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, суд постановил отправить Анну Сидорову под арест.

Ранее, в 2016 году, против неё было возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 159 УК РФ за мошенничество в особо крупных размерах. Женщину подозревают в злоупотреблении доверием и похищении огромной суммы из российского посольства в Израиле.

Сидорова находилась под подпиской о невыезде, однако систематически не являлась к следователям. Поэтому и было решено взять её под арест.

Судьба самой "Первой университетской клиники" пока не определена. Медцентр продолжает работать под новой вывеской.

Частный медцентр, где умерли пять пациентов, продолжил работу в Москве под новым именем

Частный медцентр, где умерли пять пациентов, продолжил работу в Москве под новым именем

В медучреждении комментарии давать не готовы. Оно переведено на "осадное положение".

Росздравнадзор ожидает материалы уголовного дела, чтобы иметь достаточные основания для закрытия медицинского учреждения.

Ранее Лайф подробно рассказывал о проблемах Сидоровой с законом и о том, как работала смертельно опасная клиника.

Авторы
Николай Озеров
Николай Озеров
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1