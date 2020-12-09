СКР начал проверку из-за осквернения памятников советским воинам в Литве
Монументы облили краской и разрисовали.
Фото © Facebook / Забытые солдаты-Русский Мир Прибалтики
Следственный комитет России инициировал проверку по сообщениям об осквернении памятников советским воинам в Литве. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
— В ходе преступных действий злоумышленники облили красной краской памятник советским воинам, погибшим в 1941–1945 годах, а также могильные плиты бойцов Красной армии, расположенные на братском кладбище в городе Обяляй Литовской Республики. Также на памятники была нанесена оскорбительная символика, — отметила Петренко.
"Це не наша история". Украинские националисты захотели снести в Одессе памятник Екатерине IIВместо него активисты предложили установить монумент Ивану Липе — одному из руководителей Украинской Народной Республики, сбежавшему в 1920 году в Польшу под натиском Красной армии.
Факт осквернения установлен в ходе осмотра братских захоронений участниками литовской ассоциации военной истории "Забытые солдаты". Теперь проверкой займётся отделение по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества.
Ранее директор Музея Победы назвал кощунством осквернение памятника Рокоссовскому в Польше.
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