СКР начал проверку из-за осквернения памятников советским воинам в Литве

"Це не наша история". Украинские националисты захотели снести в Одессе памятник Екатерине II Вместо него активисты предложили установить монумент Ивану Липе — одному из руководителей Украинской Народной Республики, сбежавшему в 1920 году в Польшу под натиском Красной армии.