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СКР начал проверку из-за осквернения памятников советским воинам в Литве

Монументы облили краской и разрисовали.

9 декабря 2020, 17:47

Фото © Facebook / Забытые солдаты-Русский Мир Прибалтики

  • Фото © Facebook / Забытые солдаты-Русский Мир Прибалтики
    Фото © Facebook / Забытые солдаты-Русский Мир Прибалтики
  • Фото © Facebook / Забытые солдаты-Русский Мир Прибалтики
    Фото © Facebook / Забытые солдаты-Русский Мир Прибалтики

Фото © Facebook / Забытые солдаты-Русский Мир Прибалтики

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Следственный комитет России инициировал проверку по сообщениям об осквернении памятников советским воинам в Литве. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

В ходе преступных действий злоумышленники облили красной краской памятник советским воинам, погибшим в 19411945 годах, а также могильные плиты бойцов Красной армии, расположенные на братском кладбище в городе Обяляй Литовской Республики. Также на памятники была нанесена оскорбительная символика, — отметила Петренко.

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Вместо него активисты предложили установить монумент Ивану Липе — одному из руководителей Украинской Народной Республики, сбежавшему в 1920 году в Польшу под натиском Красной армии.

Факт осквернения установлен в ходе осмотра братских захоронений участниками литовской ассоциации военной истории "Забытые солдаты". Теперь проверкой займётся отделение по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества.

Ранее директор Музея Победы назвал кощунством осквернение памятника Рокоссовскому в Польше.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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