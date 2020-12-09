Пираты напали на судно с русскоговорящими моряками. Пришлось отстреливаться — видео

Моряки порадовались, что перед этим наняли охрану.

Видео © Соцсети

Судно с русскоговорящей командой на борту оказалось на мушке у пиратского катера, когда двигалось из Норвегии в Нигерию. По данным издания Maritimebulletin, инцидент произошёл в районе Гвинейского залива.

На кадрах, снятых одним из членов экипажа, видно, что охрана, состоящая из местных жителей, отбивает атаку пиратов. Отстреливались они из автоматов. Капитан отдал приказ команде держаться подальше от борта, с которого заходили преступники.

Пираты сдались. Через несколько минут перестрелки они развернули катер и прекратили преследовать судно. Позднее моряки нашли следы от пуль в его обшивке.