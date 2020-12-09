Пираты напали на судно с русскоговорящими моряками. Пришлось отстреливаться — видео
Моряки порадовались, что перед этим наняли охрану.
Видео © Соцсети
Судно с русскоговорящей командой на борту оказалось на мушке у пиратского катера, когда двигалось из Норвегии в Нигерию. По данным издания Maritimebulletin, инцидент произошёл в районе Гвинейского залива.
На кадрах, снятых одним из членов экипажа, видно, что охрана, состоящая из местных жителей, отбивает атаку пиратов. Отстреливались они из автоматов. Капитан отдал приказ команде держаться подальше от борта, с которого заходили преступники.
У берегов Нигерии пираты напали на судно и похитили двух россиянВсего на борту находилось 18 моряков.
Пираты сдались. Через несколько минут перестрелки они развернули катер и прекратили преследовать судно. Позднее моряки нашли следы от пуль в его обшивке.
Летом в Гвинейском заливе пираты напали на танкер Curacao Trader и похитили 15 человек — граждан России и Украины.
Выбор редакции
На выборах в Намибии победу одержал Адольф Гитлер
В Люксембурге и Эквадоре появились первые жертвы коронавируса
Отказ в системе электропитания произошёл на американском сегменте МКС
Пьяный житель Екатеринбурга сломал нос женщине-врачу, приехавшей на вызов к ребёнку
"Фу, какая страшная!" Наташа Королёва испугала подписчиков внешним видом
Комментариев: 0