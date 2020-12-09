Прототип космического корабля Маска для полётов на Марс взорвался во время испытаний — видео
Это уже четвёртый взрыв аппаратов за последний год.
Видео © Twitter / Rainmaker1973
Прототип космического корабля StarShip, предназначенного для полётов на Марс, совершил неудачную посадку и взорвался через несколько минут после старта во время испытаний в Техасе. Трансляция запуска велась на сайте компании SpaceX.
Корабль стартовал с полигона в районе населённого пункта Бока-Чика в 17:45 по местному времени (01:45 мск). Спустя пять минут он достиг заданной высоты в 12,5 километра и начал плавный спуск, но при касании асфальтированной площадки, находившейся рядом со стартовым стволом, взорвался.
Илон Маск заявил, что доставит первого человека на Марс уже через шесть лет. Правда, "если повезёт"По его словам, до этого должна состояться миссия на корабле без экипажа.
Глава SpaceX Илон Маск сообщил в "Твиттере", что до падения происходил успешный подъём, переключение на верхние баки и дальнейшее точное управление закрылками до точки приземления.
Он пояснил, что давление в топливном баке было низким во время посадки, поэтому скорость в этот момент оказалась слишком высокой. Тем не менее изобретатель настроен оптимистично. Он подчеркнул, что компания получила все необходимые данные.
— Поздравляем команду SpaceX, чёрт возьми! Марс, мы идём! — заключил Маск.
Ранее несколько раз прототипы корабля StarShip для полётов на Марс, рассчитанного на сто человек, уже взрывались. Это происходило в апреле и феврале этого года, а также в ноябре прошлого.
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