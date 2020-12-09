Прототип космического корабля Маска для полётов на Марс взорвался во время испытаний — видео

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Прототип космического корабля StarShip, предназначенного для полётов на Марс, совершил неудачную посадку и взорвался через несколько минут после старта во время испытаний в Техасе. Трансляция запуска велась на сайте компании SpaceX.

Корабль стартовал с полигона в районе населённого пункта Бока-Чика в 17:45 по местному времени (01:45 мск). Спустя пять минут он достиг заданной высоты в 12,5 километра и начал плавный спуск, но при касании асфальтированной площадки, находившейся рядом со стартовым стволом, взорвался.

Глава SpaceX Илон Маск сообщил в "Твиттере", что до падения происходил успешный подъём, переключение на верхние баки и дальнейшее точное управление закрылками до точки приземления.

Он пояснил, что давление в топливном баке было низким во время посадки, поэтому скорость в этот момент оказалась слишком высокой. Тем не менее изобретатель настроен оптимистично. Он подчеркнул, что компания получила все необходимые данные.

— Поздравляем команду SpaceX, чёрт возьми! Марс, мы идём! — заключил Маск.

Ранее несколько раз прототипы корабля StarShip для полётов на Марс, рассчитанного на сто человек, уже взрывались. Это происходило в апреле и феврале этого года, а также в ноябре прошлого.