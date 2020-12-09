Эксперт назвал настройки-невидимки, "убивающие" зарядку смартфона

5 самых частых поломок смартфона. Когда дождаться обновления, а когда нести в ремонт? Нестабильная работа устройства — не всегда повод нести его в сервисный центр или требовать замены на новое. Проблема может решиться обновлением программного обеспечения. Впрочем, в некоторых случаях стоит не мучиться и отнести смартфон в ремонт. Разбираем самые популярные кейсы.