Эксперт назвал настройки-невидимки, "убивающие" зарядку смартфона
Он посоветовал обратить внимание на автообновление приложений и функции, которые не используются постоянно.
В современных смартфонах существует ряд настроек, которые работают незаметно в фоновом режиме и быстро разряжают батарею. Какие именно, рассказал директор института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.
По словам эксперта, если правильно их отрегулировать, гаджет будет не только дольше держать заряд, но и станет работать быстрее.
— К настройкам, сажающим батарею, относятся: геолокация, бесконтактная оплата, а также блютус. Эти приложения лучше отключать, если вы не пользуетесь ими на постоянной основе, — посоветовал Косарев в интервью агентству "Прайм".
5 самых частых поломок смартфона. Когда дождаться обновления, а когда нести в ремонт?Нестабильная работа устройства — не всегда повод нести его в сервисный центр или требовать замены на новое. Проблема может решиться обновлением программного обеспечения. Впрочем, в некоторых случаях стоит не мучиться и отнести смартфон в ремонт. Разбираем самые популярные кейсы.
Специалист добавил, что смартфон быстро разряжает постоянно включённый вайфай. Потере заряда также способствует настройка автоматического регулирования яркости экрана и всплывающие push-уведомления.
Кроме того, Косарев порекомендовал отключить автообновление приложений, поскольку они скачиваются в фоновом режиме и не только сажают аккумулятор, но и замедляют работу всего устройства.
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