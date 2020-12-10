"Учите матчасть". Доктор Мясников жёстко ответил критикам из-за прогнозов по коронавирусу
Эксперт напомнил, что в начале пандемии не были известны важные особенности нового коронавируса.
Фото © Instagram / drmyasnikov
Врач и телеведущий Александр Мясников ответил людям, критикующим его прогнозы по коронавирусу.
— Сегодня меня очередной раз попрекнули тем, что в феврале (может, в марте) я говорил, что шансы заболеть коронавирусом у россиянина 0,0..%. Во-первых, это гадалку можно упрекать в неверном прогнозе. В науке любой прогноз делается на основе анализа данных, доступных на то время, — написал Мясников в телеграм-канале.
По его словам, те прогнозы строились согласно повадкам предыдущих коронавирусов, а также вспышек 2002 и 2014 годов. Кроме того, на тот момент была неизвестна особенность CoViD-19 передаваться в бессимптомный период.
— 90% было за то, что всё обойдётся "малой" кровью. Но там же я писал, что 10% за то, что может полыхнуть по всему миру. К сожалению, сыграли именно эти 10%, — заметил врач.
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Мясников также упрекнул СМИ за то, что они пошли по пути "всемерного раздувания паники и запугивания", и подчеркнул, что на сегодняшний день процент смертности от вируса в России равен 0,03%.
— Учитывая, что официальные данные говорят о 30% бессимптомных (то есть здоровых) людей, то на сегодня процент переболевших (с симптомами) — 1,1% от населения России, — заявил Мясников, уточнив, что лишь 10% заражённых имеют симптомы болезни и лечатся в госпиталях.
Специалист заключил, что "именно об этом в начале весны и шла речь". В заключение он обратился к критикам и посоветовал им "умерить иронию и учить матчасть".
Ранее Мясников рассказал об основных типах вакцин от коронавируса.
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