Медики смогут определять тяжесть состояния пациентов с ковидом по их слезам
В слёзной жидкости присутствуют те же маркеры воспаления, что и в плазме крови.
Испанские учёные выяснили, что состав слёз пациентов с коронавирусом может рассказать о тяжести протекания заболевания. Результаты их исследования опубликованы на портале ScienceDirect.com.
Специалисты изучили состав цитокинов (молекул иммунных реакций) и установили, что в слезе и в плазме крови отображаются одинаковые показатели воспалительных процессов.
Онкологи раскрыли способ распознать рак по смехуБолезнь способна протекать бессимптомно в течение долгого времени.
Учёные считают, что мазок со слизистой глаза можно брать у заражённых коронавирусом вместо крови, однако есть риск, что у людей с бессимптомным течением и лёгкой формой не хватит вирусных частиц в слёзной жидкости для постановки диагноза.
Профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов в беседе с "Известиями" пояснил, что слизистые оболочки носа, глаз и рта — это, по сути, ворота для инфекции, ткани, в которых патоген начинает размножаться в первую очередь. Поэтому диагностика по слезам вполне возможна. Особенно актуально, по мнению специалиста, это будет для детей и ослабленных пациентов.
Ранее медики городской клинической больницы города Пятигорска разработали препарат, подавляющий вирусную активность CoViD-19.
Выбор редакции
Иммунолог раскрыл, как перенести коронавирус в лёгкой форме
Телеведущий расплакался в прямом эфире, увидев коллегу, от которой не было вестей 24 года
Названы самые вредные блюда на новогоднем столе россиян
Специалисты расшифровали послание серийного убийцы Зодиака
"Фу, какая страшная!" Наташа Королёва испугала подписчиков внешним видом
Комментариев: 0