Медики смогут определять тяжесть состояния пациентов с ковидом по их слезам

Испанские учёные выяснили, что состав слёз пациентов с коронавирусом может рассказать о тяжести протекания заболевания. Результаты их исследования опубликованы на портале ScienceDirect.com.

Специалисты изучили состав цитокинов (молекул иммунных реакций) и установили, что в слезе и в плазме крови отображаются одинаковые показатели воспалительных процессов.

Учёные считают, что мазок со слизистой глаза можно брать у заражённых коронавирусом вместо крови, однако есть риск, что у людей с бессимптомным течением и лёгкой формой не хватит вирусных частиц в слёзной жидкости для постановки диагноза.

Профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов в беседе с "Известиями" пояснил, что слизистые оболочки носа, глаз и рта — это, по сути, ворота для инфекции, ткани, в которых патоген начинает размножаться в первую очередь. Поэтому диагностика по слезам вполне возможна. Особенно актуально, по мнению специалиста, это будет для детей и ослабленных пациентов.

Ранее медики городской клинической больницы города Пятигорска разработали препарат, подавляющий вирусную активность CoViD-19.