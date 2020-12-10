"У нас нет таких финансов". Сёстры погибшей в прямом эфире стримера Reeflay не могут её похоронить

Сёстры погибшей в прямом эфире стримера Стаса Решетняка (Reeflay) Валентины Григорьевой не имеют средств, чтобы перевезти тело в Краснодар и похоронить родственницу.

— У нас нет таких финансов. Мы живём в станицах. Нет средств доставить тело домой, — поделились близкие в ходе телепрограммы "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1".

Отец Валентины отказался заниматься похоронами, ранее мужчина заявил, что некогда приехать за телом дочери. Мама и бабушка Григорьевой умерли в прошлом году. По словам сестры Анны, они всегда старались, чтобы Валя ни в чём не нуждалась.

Мать Стаса Решетняка принесла соболезнования семье погибшей. Она несколько раз встречалась с ней, когда сын приезжал в гости, однако женщина считает, что девушка сама провоцировала стримера на агрессию.

Подруги Григорьевой, с которыми она училась в театральном, до сих пор не могут поверить в то, что её больше нет в живых. По их словам, Валентина была доброй и отзывчивой, но было "страшно смотреть", во что она превращается рядом со Стасом.

Напомним, стрим со смертью девушки Валентины из дома Решетняка прошёл 2 декабря. Перед этим пьяный блогер демонстративно издевался над подругой. После смерти у неё были выявлены закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтёки, субдуральная гематома (из-за не менее трёх ударов по лицу). Стример был арестован до 3 февраля, ему предстоит пройти комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.