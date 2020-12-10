Уехавший в Лондон Левин из "Интернов" наконец-то стал актёром после работы официантом и строителем
Артисту удалось заключить контракт на съёмки в рекламе и озвучить одну из ролей в сериале Netflix.
Дмитрий Шаракоис. Фото © VK / Дмитрий Шаракоис
Актёр Дмитрий Шаракоис, получивший известность после роли Бориса Левина в сериале "Интерны", наконец-то нашёл работу по специальности после переезда в Великобританию. Об этом он рассказал в эфире своего ютуб-канала.
34-летний выпускник ГИТИСа после отъезда за рубеж долгое время не мог найти работу актёром, ему пришлось трудиться на стройках и в ресторанах. За время поисков артист отправил запросы в 95 агентств, связанных с кино.
Левин из "Интернов" переехал в Лондон и сменил съёмочную площадку на работу официантомСейчас на территории СНГ вряд ли кто-то сможет вспомнить, кто такой Дмитрий Шаракоис, а между тем в начале десятых парня легко можно было назвать звездой. Один из главных героев тогда ещё только вышедшего сериала "Интерны" — Борис Левин — тут же завоевал сердца телезрителей. К сожалению, на этом успешные проекты актёра закончились.
Шаракоис рассказал, что три из них откликнулись и с одним даже прошли напряжённые 40-минутные переговоры. После этого актёр получил эксклюзивный контракт и в феврале улетел в Испанию, где снимался в рекламе чемпионата Европы по футболу 2020 года. Соревнования, увы, перенесли из-за коронавируса.
Также бывший "интерн Левин" сообщил, что ему удалось озвучить одну из ролей в сериале от Netflix. Компании срочно потребовался русскоговорящий артист, и Дмитрий успешно справился с задачей.
Теперь Шаракоис надеется на новые роли. Кстати, по сюжету "Интернов" его герой тоже уезжает за рубеж и некоторое время живёт в США.
Напомним, ранее актёр попал в одну из лондонских больниц из-за "дичайшей головной боли".
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