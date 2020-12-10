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Уехавший в Лондон Левин из "Интернов" наконец-то стал актёром после работы официантом и строителем

Артисту удалось заключить контракт на съёмки в рекламе и озвучить одну из ролей в сериале Netflix.

10 декабря 2020, 02:09
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<p>Дмитрий Шаракоис. Фото © VK /<a href="https://vk.com/sharakois?z=photo46520503_415675008/photos46520503" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Дмитрий Шаракоис</a></p>

Дмитрий Шаракоис. Фото © VK / Дмитрий Шаракоис

Актёр Дмитрий Шаракоис, получивший известность после роли Бориса Левина в сериале "Интерны", наконец-то нашёл работу по специальности после переезда в Великобританию. Об этом он рассказал в эфире своего ютуб-канала.

34-летний выпускник ГИТИСа после отъезда за рубеж долгое время не мог найти работу актёром, ему пришлось трудиться на стройках и в ресторанах. За время поисков артист отправил запросы в 95 агентств, связанных с кино.

Левин из "Интернов" переехал в Лондон и сменил съёмочную площадку на работу официантом

Левин из "Интернов" переехал в Лондон и сменил съёмочную площадку на работу официантом

Сейчас на территории СНГ вряд ли кто-то сможет вспомнить, кто такой Дмитрий Шаракоис, а между тем в начале десятых парня легко можно было назвать звездой. Один из главных героев тогда ещё только вышедшего сериала "Интерны" — Борис Левин — тут же завоевал сердца телезрителей. К сожалению, на этом успешные проекты актёра закончились.

Шаракоис рассказал, что три из них откликнулись и с одним даже прошли напряжённые 40-минутные переговоры. После этого актёр получил эксклюзивный контракт и в феврале улетел в Испанию, где снимался в рекламе чемпионата Европы по футболу 2020 года. Соревнования, увы, перенесли из-за коронавируса.

Также бывший "интерн Левин" сообщил, что ему удалось озвучить одну из ролей в сериале от Netflix. Компании срочно потребовался русскоговорящий артист, и Дмитрий успешно справился с задачей.

Теперь Шаракоис надеется на новые роли. Кстати, по сюжету "Интернов" его герой тоже уезжает за рубеж и некоторое время живёт в США.

Напомним, ранее актёр попал в одну из лондонских больниц из-за "дичайшей головной боли".

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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