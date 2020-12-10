Лукашенко ратифицировал соглашение о взаимном признании виз с Россией
Теперь белорусские визы будут действительны на территории РФ, и наоборот.
Фото © ТАСС / БелТА / Николай Петров
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения взаимного признания виз с Россией. Об этом говорится в документе, опубликованном на национальном правовом портале республики.
Таким образом, иностранцы и лица без гражданства получат право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Белоруссии и России на основании визы одного из государств, а также на основании удостоверений личности. Кроме того, республика сможет выдавать визы, действительные в РФ.
Белоруссия закрывает наземную границу на выезд из-за коронавирусаЕсть несколько категорий лиц, для которых сделаны исключения.
Закон был принят Палатой представителей 28 октября и одобрен Советом Республики 20 ноября. Само соглашение было подписано 19 июня в Минске.
Ранее в России было решено упростить правила въезда для иностранцев.
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