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Лукашенко ратифицировал соглашение о взаимном признании виз с Россией

Теперь белорусские визы будут действительны на территории РФ, и наоборот.

10 декабря 2020, 01:30
<p>Фото © ТАСС / БелТА / Николай Петров</p>

Фото © ТАСС / БелТА / Николай Петров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения взаимного признания виз с Россией. Об этом говорится в документе, опубликованном на национальном правовом портале республики.

Таким образом, иностранцы и лица без гражданства получат право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Белоруссии и России на основании визы одного из государств, а также на основании удостоверений личности. Кроме того, республика сможет выдавать визы, действительные в РФ.

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Есть несколько категорий лиц, для которых сделаны исключения.

Закон был принят Палатой представителей 28 октября и одобрен Советом Республики 20 ноября. Само соглашение было подписано 19 июня в Минске.

Ранее в России было решено упростить правила въезда для иностранцев.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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