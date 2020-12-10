Лукашенко ратифицировал соглашение о взаимном признании виз с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения взаимного признания виз с Россией. Об этом говорится в документе, опубликованном на национальном правовом портале республики.

Таким образом, иностранцы и лица без гражданства получат право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Белоруссии и России на основании визы одного из государств, а также на основании удостоверений личности. Кроме того, республика сможет выдавать визы, действительные в РФ.

Закон был принят Палатой представителей 28 октября и одобрен Советом Республики 20 ноября. Само соглашение было подписано 19 июня в Минске.

Ранее в России было решено упростить правила въезда для иностранцев.