Крупнейший сайт о кино назвал самые популярные сериалы 2020 года
Также стали известны главные кинозвёзды года.
Американский фантастический сериал "Пацаны" стал самым популярным в 2020 году среди пользователей крупнейшего сайта о кино IMDb, побив все рекорды ещё в начале сентября.
На втором месте оказался испанский "Бумажный дом", занимавший первую строчку шесть недель подряд, а замкнул тройку немецкий сериал "Тьма".
В первой пятёрке также оказались "Озарк" и "Мандалорец", а в топ-10 вошли "Ход королевы", "Академия Амбрелла", "Мир Дикого Запада", "Ведьмак" и "Корона".
Российская картина вошла в топ-10 фильмов годаВ прошлом году она была отмечена на Каннском кинофестивале.
Лучшим документальным сериалом стал "Король тигров. Убийство, хаос и безумие". Также в тройку попали "Последний танец" про легенду баскетбола Майкла Джордана и "Руки прочь от котиков! Охота на интернет-убийцу".
Тройку главных кинозвёзд года составили кубано-испанская актриса Ана де Армас ("Достать ножи"), Джулия Гарнер ("Озарк") и Аня Чалотра ("Ведьмак").
Ранее Лайф сообщал, что шотландский актёр Сэм Хьюэн стал самой сексуальной знаменитостью года.
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