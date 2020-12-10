В Германии подсчитали убытки Евросоюза от антироссийских санкций. Счёт идёт на миллиарды

Санкции в отношении России ежегодно обходятся экономике Германии в 5,45 миллиарда евро. Для Европейского союза затраты составляют 21 миллиард евро. Об этом заявил управляющий директор Торгово-промышленной палаты Дюссельдорфа Грегор Бергхаузен по итогам анализа, проведённого Институтом экономических исследований (Ifo).

Отмечается, что ограничения в наибольшей степени затронули обрабатывающий сектор, машиностроение, автомобильную и химическую промышленность, а усиление сопутствующих бюрократических процедур воспринимается как бремя. Эксперты считают, что отмена санкций положительно скажется на экономике Германии, особенно восточной её части, которая не так развита, как западная.

По мнению специалистов, Германия может увеличить свой экспорт в Россию более чем на 15%. Анализ наглядно показал, что санкции приводят только к проигрышам, причём с обеих сторон, и их ужесточение влечёт за собой экономические потери.

Ранее в Германии заявили о провале санкционной политики против России.