В Германии подсчитали убытки Евросоюза от антироссийских санкций. Счёт идёт на миллиарды
Усиление ограничений приведёт к значительным экономическим потерям, отметили эксперты.
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Санкции в отношении России ежегодно обходятся экономике Германии в 5,45 миллиарда евро. Для Европейского союза затраты составляют 21 миллиард евро. Об этом заявил управляющий директор Торгово-промышленной палаты Дюссельдорфа Грегор Бергхаузен по итогам анализа, проведённого Институтом экономических исследований (Ifo).
Отмечается, что ограничения в наибольшей степени затронули обрабатывающий сектор, машиностроение, автомобильную и химическую промышленность, а усиление сопутствующих бюрократических процедур воспринимается как бремя. Эксперты считают, что отмена санкций положительно скажется на экономике Германии, особенно восточной её части, которая не так развита, как западная.
Лавров рассказал о синхронном введении Москвой и Минском санкций против ЕСТакой режим успешно действует с 2015 года.
По мнению специалистов, Германия может увеличить свой экспорт в Россию более чем на 15%. Анализ наглядно показал, что санкции приводят только к проигрышам, причём с обеих сторон, и их ужесточение влечёт за собой экономические потери.
Ранее в Германии заявили о провале санкционной политики против России.
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