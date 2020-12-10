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Почти все штаты США подали в суд на Facebook за "хищническое поведение"

По мнению истцов, компания покупает конкурентов, чтобы установить свою монополию.

10 декабря 2020, 01:24

48 штатов США из 50 и Федеральная комиссия по торговле (FTC) подали антимонопольный иск против корпорации Facebook. Об этом сообщает Associated Press.

Истцы и генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс обвинили компанию в злоупотреблении рыночной властью в социальных сетях для подавления более мелких конкурентов и реализации таким образом "систематической стратегии" монополизации.

Особое недовольство авторов иска вызвала покупка компанией Facebook мессенджера WhatsApp и социальной сети Instagram. FTC намерена добиваться отчуждения активов ответчика.

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В Америке состоялось одно из важнейших событий в IT-индустрии за последнее время. Конгресс США допросил глав Google, Apple, Facebook и Amazon. Повод — злоупотребление могуществом. Судя по всему, власти США почувствовали угрозу со стороны технологический гигантов. Рассказываем, что именно предъявляли корпорациям и как они оправдывались.

Очень важно заблокировать это хищническое приобретение компаний и восстановить доверие на рынке, подчеркнула Джеймс.

Ранее в Госдуме предложили урезать трафик для соцсетей Facebook и Twitter за нарушение законов России.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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