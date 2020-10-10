Актёр из "Интернов" попал в лондонскую больницу: "Давно не чувствовал себя рядом со смертью"

Левин из "Интернов" переехал в Лондон и сменил съёмочную площадку на работу официантом Сейчас на территории СНГ вряд ли кто-то сможет вспомнить, кто такой Дмитрий Шаракоис, а между тем в начале десятых парня легко можно было назвать звездой. Один из главных героев тогда ещё только вышедшего сериала "Интерны" — Борис Левин — тут же завоевал сердца телезрителей. К сожалению, на этом успешные проекты актёра закончились.