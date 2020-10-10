Актёр из "Интернов" попал в лондонскую больницу: "Давно не чувствовал себя рядом со смертью"

Известный по роли в сериале "Интерны" актёр Дмитрий Шаракоис (играл Бориса Левина) госпитализирован в одну из больниц Лондона. Об этом он написал у себя в "Инстаграме".
По словам артиста, ему пришлось вызвать скорую из-за "дичайшей" головной боли, сильной пульсации в голове и сердце. Сам он даже подумал, что это инсульт или инфаркт.
— Буду очень рад, если меня оставят в больнице. Давно не чувствовал себя так рядом со смертью, — написал он.
Левин из "Интернов" переехал в Лондон и сменил съёмочную площадку на работу официантомСейчас на территории СНГ вряд ли кто-то сможет вспомнить, кто такой Дмитрий Шаракоис, а между тем в начале десятых парня легко можно было назвать звездой. Один из главных героев тогда ещё только вышедшего сериала "Интерны" — Борис Левин — тут же завоевал сердца телезрителей. К сожалению, на этом успешные проекты актёра закончились.
Впрочем, врачи успокаивают. По предварительным данным, никакого инсульта или инфаркта у актёра нет. Однако необходимы дополнительные проверки и анализ крови.
Ранее другой актёр — Кирилл Емельянов — рассказал, как проходили съёмки сериала "Кадетство" в Твери. На экране он изображал сына преподавателя училища, стукача Сырникова, а после отправлялся в клубы и весело тратил суточные на выпивку и женщин.
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