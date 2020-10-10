Суд в Москве арестовал мать, продавшую новорождённую дочь

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Суд в Москве арестовал 25-летнюю женщину, которая попыталась продать свою новорождённую дочь за 300 тысяч рублей. Как сообщил корреспондент Лайфа с заседания, мать проведёт в СИЗО как минимум два месяца.

Сама женщина заявила, что раскаивается в содеянном. Она выразила надежду на то, что из-за случившегося её не станут лишать родительских прав на остальных трёх детей. По словам Луизы, она не знала, что "отдавать ребёнка бездетной семье за вознаграждение" – это преступление.

– Я не думала, что это преступление, что это незаконно. Я не торговала [новорождённой дочкой], я отдать хотела бездетной семье, – говорит мать.