Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Суд в Москве арестовал мать, продавшую новорождённую дочь

Женщина раскаялась в содеянном и заявила, что не считала это преступлением.

28

Фото © LIFE

Видео © LIFE

Суд в Москве арестовал 25-летнюю женщину, которая попыталась продать свою новорождённую дочь за 300 тысяч рублей. Как сообщил корреспондент Лайфа с заседания, мать проведёт в СИЗО как минимум два месяца.

Сама женщина заявила, что раскаивается в содеянном. Она выразила надежду на то, что из-за случившегося её не станут лишать родительских прав на остальных трёх детей. По словам Луизы, она не знала, что "отдавать ребёнка бездетной семье за вознаграждение" – это преступление.

– Я не думала, что это преступление, что это незаконно. Я не торговала [новорождённой дочкой], я отдать хотела бездетной семье, – говорит мать.

Легенда о бедности и циничная правда. Раскрыты подробности переписки матери о продаже младенца

Женщина жаловалась покупателям на финансовые проблемы, а с сестрой общалась более откровенно.

Многодетная мать была задержана в одной из "Шоколадниц" после получения денег от подставных покупателей. Женщина искала будущих родителей для малышки через соцсети. Лайф побывал в кофейне и пообщался с сотрудниками, которые стали свидетелями "сделки".

Выбор редакции

Актёр из "Интернов" попал в лондонскую больницу: "Давно не чувствовал себя рядом со смертью"

сегодня в 09:23

В Рязанской области потушили деревни, загоревшиеся из-за взрывов на арсенале

сегодня в 09:09

250 лет вместе. Путин поздравил жителей Ингушетии с годовщиной единения с Россией

сегодня в 09:06

Сознательность воспитывать штрафами. Онищенко выступил против жёстких ограничений из-за пандемии

сегодня в 09:02

Кот стал частью стаи, подружившись с шиба-ину, и теперь ни одно фото не обходится без него

сегодня в 09:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.