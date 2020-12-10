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Скончался легендарный итальянский футболист Паоло Росси

Причиной смерти стала неизлечимая болезнь.

10 декабря 2020, 01:40
<p>Паоло Росси. Фото © <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Paolo_Rossi_(calciatore_1956)#/media/File:Paolo_Rossi_Vicenza.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Паоло Росси. Фото © Wikipedia

На 65-м году жизни скончался бывший нападающий сборной Италии, чемпион мира и обладатель Золотого мяча 1982 года Паоло Росси, сообщает Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что причиной смерти экс-футболиста стала неизлечимая болезнь.

Умер последний чемпион Европы 1960 года Виктор Понедельник

Умер последний чемпион Европы 1960 года Виктор Понедельник

Ему было 83 года.

Росси выступал за итальянскую национальную команду с 1978 по 1986 год. На чемпионате мира 1982 года он стал лучшим бомбардиром, завоевал чемпионство и был признан лучшим игроком турнира. По итогам того сезона форвард удостоился награды "Золотой мяч". Итальянец входит в список FIFA 100, а также в топ величайших футболистов XX века по версии World Soccer.

На клубном уровне Росси играл за "Виченцу", "Милан", "Верону", "Перуджу" и "Ювентус", с которым стал двукратным чемпионом страны.

Ранее стало известно, что в Италии назвали стадион в честь другого легендарного футболиста — Диего Марадоны, который скончался 25 ноября.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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