Скончался легендарный итальянский футболист Паоло Росси

Росси выступал за итальянскую национальную команду с 1978 по 1986 год. На чемпионате мира 1982 года он стал лучшим бомбардиром, завоевал чемпионство и был признан лучшим игроком турнира. По итогам того сезона форвард удостоился награды "Золотой мяч". Итальянец входит в список FIFA 100, а также в топ величайших футболистов XX века по версии World Soccer.