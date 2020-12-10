Скончался легендарный итальянский футболист Паоло Росси
Причиной смерти стала неизлечимая болезнь.
Паоло Росси. Фото © Wikipedia
На 65-м году жизни скончался бывший нападающий сборной Италии, чемпион мира и обладатель Золотого мяча 1982 года Паоло Росси, сообщает Gazzetta dello Sport.
Отмечается, что причиной смерти экс-футболиста стала неизлечимая болезнь.
Росси выступал за итальянскую национальную команду с 1978 по 1986 год. На чемпионате мира 1982 года он стал лучшим бомбардиром, завоевал чемпионство и был признан лучшим игроком турнира. По итогам того сезона форвард удостоился награды "Золотой мяч". Итальянец входит в список FIFA 100, а также в топ величайших футболистов XX века по версии World Soccer.
На клубном уровне Росси играл за "Виченцу", "Милан", "Верону", "Перуджу" и "Ювентус", с которым стал двукратным чемпионом страны.
Ранее стало известно, что в Италии назвали стадион в честь другого легендарного футболиста — Диего Марадоны, который скончался 25 ноября.
Выбор редакции
ЦСКА бесславно завершил евросезон, не выиграв ни одного матча в ЛЕ
Собянин — о Гафте: Большой актёр, великий мастер
5 лет за пикантные фото. Как французский фигурист угробил свою карьеру
На Алтае подростки устроили массовую драку из-за "неправильной" одежды — видео
Специалисты расшифровали послание серийного убийцы Зодиака
Комментариев: 0